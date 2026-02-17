Immobilien kosten „nur“ mehr elf Jahresgehälter

Kein schlechter Zeitpunkt

Gerade könnte kein so schlechter Zeitpunkt sein, denn bei den Immobilienpreisen zeigt sich eine Trendwende: Die Preise steigen wieder an, laut Wohnpreisindex der OeNB geht es seit dem 3. Quartal 2025 wieder nach oben. Große Unterschiede gibt es aber zwischen Neubau und Bestandswohnungen, der Neubau zieht deutlicher an, und Wien sticht heraus.