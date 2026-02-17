Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nachfrage zieht an“

Immobilien kosten „nur“ mehr elf Jahresgehälter

Wirtschaft
17.02.2026 08:30
Wer 100 Quadratmeter sein Eigen nennen möchte, muss mehr als elf Jahresgehälter hinlegen.
Wer 100 Quadratmeter sein Eigen nennen möchte, muss mehr als elf Jahresgehälter hinlegen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Rund elf Jahresgehälter braucht man, um eine durchschnittliche 100-Quadratmeter-Wohnung zu finanzieren. Damit ist Wohneigentum seit 2022 leistbarer geworden. Doch hohe Unsicherheiten lassen viele weiter zögern – und im langjährigen Vergleich sind Immobilien weiterhin kein „Schnäppchen“. 

0 Kommentare

Wohneigentum wird wieder leistbarer – das zeigen sowohl das Kreditwachstum als auch die Preise, die weniger stark als die Realeinkommen nach oben gingen. Seit 2022 sind die durchschnittlichen Nettoeinkommen um 20 Prozent gestiegen, die Immobilienpreise um 2,7 Prozent gesunken. Ergebnis: Für eine durchschnittliche 100-Quadratmeter-Wohnung muss man 11,2 Jahreseinkommen hinlegen, vor rund vier Jahren waren es noch 14,4.

Eine entscheidende Rolle spielen auch die Zinsen. Ab 2022 erhöhte die EZB die Leitzinsen auf bis zu 4,5 Prozent, nun sind sie wieder bei rund um die zwei Prozent.

„Nachfrage zieht wieder spürbar an“
„Die Nachfrage nach Wohnbaufinanzierung zieht wieder spürbar an“, sagt Daniela Barco, Vorständin der Bank Austria. Das Kreditvolumen bei der Bank nahm um satte 50 Prozent zu, liegt aber weiterhin ein gutes Drittel unter dem hohen Wert von 2021 und auch unter dem Vor-Corona-Niveau 2019. Damals gab es aber eine Nullzinsphase und einen wahren Boom am Bau.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Warum trauen sich trotzdem wenige einen Immobilienkauf finanziell zu? Da geht es vor allem um Psychologie. Auch wenn die Fakten zeigen, dass der Traum vom Eigenheim leistbarer wird, sind in unsicheren Zeiten die Menschen zögerlicher, eine Finanzierung aufzunehmen oder sich überhaupt zu einem Kredit zu erkundigen.

Kein schlechter Zeitpunkt
Gerade könnte kein so schlechter Zeitpunkt sein, denn bei den Immobilienpreisen zeigt sich eine Trendwende: Die Preise steigen wieder an, laut Wohnpreisindex der OeNB geht es seit dem 3. Quartal 2025 wieder nach oben. Große Unterschiede gibt es aber zwischen Neubau und Bestandswohnungen, der Neubau zieht deutlicher an, und Wien sticht heraus.

Lesen Sie auch:
Bei Sparzinsangeboten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr bleibt wenig über.
Krone Plus Logo
Angebote der Banken
Was von hohen Zinsversprechen übrig bleibt
10.02.2026
Krone Plus Logo
Experte klärt auf
Sind Fixzinsen für Häuslbauer wirklich besser?
23.01.2026
Krone Plus Logo
Porr-Boss Strauss:
Warum die Wohnungen in Österreich nun knapp werden
24.01.2026

Die Bank Austria reagiert auf die aufhellende Stimmung mit einem „Wohnpaket, das 150 Millionen Euro schwer ist“, so Barco. 2,8 Prozent p.a. fix auf fünf Jahre sind die Fixzinsen. Mit Fixzinsen spricht man relativ viele Kunden an, seit dem Ende der Nullzinsen sind die Menschen sensibler geworden. Wegen des fallenden Zinstrends sind Fixzinsen derzeit sogar günstiger.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
17.02.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
166.876 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
132.621 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
124.183 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1371 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
859 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Wirtschaft
Seltenes Handwerk
Aus seiner Harmonika-Werkstatt kommen Unikate
„Nachfrage zieht an“
Immobilien kosten „nur“ mehr elf Jahresgehälter
Krone Plus Logo
Investoren-Gespräche
Kickback-Vorwürfe gegen Austrias Finanzvorstand
Krone Plus Logo
Skidata-Skandal!
Mitarbeiter erfuhren aus „Krone“ von Stellenabbau
Marterbauer: „Im Plan“
Aufrüstung: Österreich will mehr Schulden machen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf