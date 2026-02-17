Hyatt-Milliardärserbe gibt seinen Posten auf

Arbeitete über 20 Jahre als „Chairman“

Pritzker hatte seinen Posten bei Hyatt seit 2004 inne. Pritzker verurteilte das Verhalten der beiden und fügte hinzu: „Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich mich nicht früher distanziert habe.“ Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.