Wegen Epstein-Skandal
Hyatt-Milliardärserbe gibt seinen Posten auf
Die Enthüllungen um Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwingen eine weitere prominente Figur der US-Geschäftswelt zum Rückzug. Nach über 20 Jahren verlässt der Verwaltungsratschef seinen Posten bei der Hyatt-Hotelkette.
Milliardärserbe Thomas Pritzker gab den Vorsitz im Aufsichtsrat des Hotelkonzerns Hyatt auf und wird das Gremium verlassen. Jüngst veröffentlichte Unterlagen aus den Epstein-Ermittlungen legten offen, dass Thomas Pritzker über Jahre häufig Kontakt zu Epstein hatte.
„Furchtbares Urteilsvermögen“
Mit dem Schritt wolle er die Hotelkette schützen, teilte der 75-Jährige mit. Er bedauere zutiefst seine Epstein-Verbindungen und habe im Umgang mit Epstein und Maxwell ein „furchtbares Urteilsvermögen“ an den Tag gelegt.
Arbeitete über 20 Jahre als „Chairman“
Pritzker hatte seinen Posten bei Hyatt seit 2004 inne. Pritzker verurteilte das Verhalten der beiden und fügte hinzu: „Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass ich mich nicht früher distanziert habe.“ Erst vergangene Woche war die Chefjuristin der Bank Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, wegen ihrer Verbindungen zu Epstein zurückgetreten.
Pritzker war auch eine Zeit lang Hyatt-Chef
Thomas‘ Vater Jay Pritzker hatte die Hyatt-Kette seit den 50er Jahren auf Basis eines Hotels in Los Angeles aufgebaut und die Familie hat weiterhin weitgehende Kontrolle bei dem Konzern. Thomas Pritzker war zeitweise auch Hyatt-Chef und hielt mehr als 20 Jahre den Vorsitz im Verwaltungsrat.
