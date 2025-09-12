Endlich Einigung: So werden Pensionen angepasst

Die Koalition präsentiert aktuell die Pensionsanpassung für das kommende Jahr (siehe Livestream oben). Fix ist: Nur Pensionen bis 2500 Euro erhalten die volle Inflationsabgeltung von 2,7 Prozent. Das sind 71 Prozent aller Pensionen in Österreich. Pensionen darüber werden um einen Fixbetrag aufgestockt. „In budgetär schwierigen Zeiten ist das eine sozial gerechte Anpassung“, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ).