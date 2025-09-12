Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sozial gerecht“

Endlich Einigung: So werden Pensionen angepasst

Innenpolitik
12.09.2025 09:05

Die Koalition präsentiert aktuell die Pensionsanpassung für das kommende Jahr (siehe Livestream oben). Fix ist: Nur Pensionen bis 2500 Euro erhalten die volle Inflationsabgeltung von 2,7 Prozent. Das sind 71 Prozent aller Pensionen in Österreich. Pensionen darüber werden um einen Fixbetrag aufgestockt. „In budgetär schwierigen Zeiten ist das eine sozial gerechte Anpassung“, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ).

0 Kommentare

Damit wird prozentuell gesehen die Anhebung immer geringer, je höher der Bezug ist.

Die Seniorenvertreter hatten im Vorfeld klargemacht, dass sie mit dem Abschluss nicht einverstanden sind. 

Einsparungen von mehr als 200 Mio. Euro erhofft
Dass diesmal niedriger als vom Gesetz vorgesehen angepasst wird, hat budgetäre Gründe. Mehr als 200 Millionen Euro erhofft man sich in der Koalition als Einsparung.

Lesen Sie auch:
Schwierige Aufgabe: Kanzler Stocker und seine Regierung müssen sparen.
Kurz vor Einigung
Pensionsanpassung: Stocker verfehlt Ziel knapp
11.09.2025
Streit um Pensionen
Seniorenrat will volle Inflationsabgeltung
08.09.2025
Zweiter Gipfel, aber:
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
07.09.2025

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte vor einigen Wochen eine Erhöhung um zwei Prozent als Zielwert ausgegeben. Um die niedrigere Anpassung durchzusetzen, wird es eines Beschlusses im Nationalrat bedürfen.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
„Sozial gerecht“
Endlich Einigung: So werden Pensionen angepasst
Krone Plus Logo
Sparkurs geht weiter
Polizisten wird der Weihnachtsbonus gestrichen
Propaganda-Masche
Landesregierung drängt bei jedem Anlass auf Fotos
„Krone“-Kommentar
Frühes Rennen um die ÖVP-Spitze
Nun doch Neuabstimmung
FPÖ-Brief an BH erwirkt Neuentscheid über Vergabe
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine