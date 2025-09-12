Endlich Einigung: So werden Pensionen angepasst

Die Koalition präsentiert aktuell die Pensionsanpassung für das kommende Jahr (siehe Livestream oben). Fix ist: Nur Pensionen bis 2500 Euro erhalten die volle Inflationsabgeltung von 2,7 Prozent. Das sind 71 Prozent aller Pensionen in Österreich. Pensionen darüber werden um einen Fixbetrag aufgestockt. „In budgetär schwierigen Zeiten ist das eine sozial gerechte Anpassung“, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ).
Damit wird prozentuell gesehen die Anhebung immer geringer, je höher der Bezug ist.
Die Seniorenvertreter hatten im Vorfeld klargemacht, dass sie mit dem Abschluss nicht einverstanden sind.
Einsparungen von mehr als 200 Mio. Euro erhofft
Dass diesmal niedriger als vom Gesetz vorgesehen angepasst wird, hat budgetäre Gründe. Mehr als 200 Millionen Euro erhofft man sich in der Koalition als Einsparung.
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hatte vor einigen Wochen eine Erhöhung um zwei Prozent als Zielwert ausgegeben. Um die niedrigere Anpassung durchzusetzen, wird es eines Beschlusses im Nationalrat bedürfen.
