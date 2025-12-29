Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr heimische Exporte

Bulgarien führt mit 1. Jänner 2026 den Euro ein

Wirtschaft
29.12.2025 11:29
In Bulgarien wird mit 1. Jänner 2026 der Euro eingeführt (Symbolbild).
In Bulgarien wird mit 1. Jänner 2026 der Euro eingeführt (Symbolbild).(Bild: AFP/NIKOLAY DOYCHINOV)

Am Donnerstag, 1. Jänner 2026, wird in Bulgarien der Euro als Zahlungsmittel eingeführt. Das osteuropäische Land ist damit das 21. Mitglied im Eurosystem. Wer bulgarische Lewa-Banknoten hat, kann diese noch bis zum 2. März 2026 bei der Österreichischen Nationalbank (OeNB) in Wien und Innsbruck umtauschen.

0 Kommentare

Der Wechselkurs beträgt 1,95583 BGN für 1 Euro. Vom Tausch ausgenommen sind bulgarische Münzen, alte Banknotenserien ohne gesetzlichen Zahlungsmittelstatus sowie 1- und 2-Lewa-Banknoten aus der Serie des Jahres 1999, wie die OeNB am Montag in einer Aussendung mitteilte. Diese seien in Bulgarien ebenfalls nicht mehr gesetzliches Zahlungsmittel. Jede Person kann maximal 2000 BGN pro Tag in Euro umtauschen.

Österreich ist laut der Wirtschaftskammer zweitgrößter ausländischer Direktinvestor in Bulgarien. Ungefähr 350 heimische Unternehmen sind in dem Land mit Niederlassungen vertreten, sie haben insgesamt mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die österreichischen Warenexporte nach Bulgarien stiegen zwischen 2019 und 2024 bereits um 46,1 Prozent. Durch die Euro-Einführung rechnen die Unternehmen mit wirtschaftlichem Rückenwind. In einer Umfrage der Außenwirtschaft Austria gab jede zweite Firma an, einen höheren Umsatz zu erwarten. Vier von zehn denken, mehr Aufträge zu bekommen.

Lesen Sie auch:
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
02.12.2025
Ab 1. Jänner 2026
Letzte Hürde genommen: Bulgarien bekommt den Euro
08.07.2025

So geht es Österreichs Unternehmern
Als Herausforderungen werde demnach fehlende politische Stabilität, die Bürokratie, Infrastrukturdefizite und Fachkräftemangel erlebt. Positiv bewerten Österreichs Unternehmerinnen und Unternehmer hingegen das Steuersystem, den Zugang zu Kredit- und Kapitalmärkten sowie die Qualität lokaler Zulieferer. Seit 2025 ist Bulgarien, das ungefähr 6,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, auch vollwertiges Schengen-Mitglied. Ursprünglich wollte das Land bereits 2024 den Euro einführen, damals war die Inflationsrate mit 9,5 Prozent aber zu hoch.

Zuletzt führte Kroatien am 1. Jänner 2023 den Euro ein. Länder wie Polen und Rumänien erfüllen die vereinbarten Konvergenzkriterien derzeit nicht. So darf beispielsweise der staatliche Schuldenstand nicht mehr als 60 Prozent des BIP betragen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
166.937 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
121.670 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Viral
Jazz Gitti ärgert sich nach McDonald‘s-Besuch
111.093 mal gelesen
Jazz Gitti machte auf Instagram ihrem Ärger Luft.
Mehr Wirtschaft
Mehr heimische Exporte
Bulgarien führt mit 1. Jänner 2026 den Euro ein
Ex-Minister Kocher:
„Mercosur enthält Schutzklauseln für Landwirte“
Krise in Russland
Industrie schrumpft wie zu Kriegsbeginn nicht mehr
Der Preis entscheidet
E-Autos auf der Überholspur – auch ohne Förderung
Besser als Gold
Silberpreis sprengt die nächste Schallmauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf