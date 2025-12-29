Bulgarien führt mit 1. Jänner 2026 den Euro ein

Österreich ist laut der Wirtschaftskammer zweitgrößter ausländischer Direktinvestor in Bulgarien. Ungefähr 350 heimische Unternehmen sind in dem Land mit Niederlassungen vertreten, sie haben insgesamt mehr als 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die österreichischen Warenexporte nach Bulgarien stiegen zwischen 2019 und 2024 bereits um 46,1 Prozent. Durch die Euro-Einführung rechnen die Unternehmen mit wirtschaftlichem Rückenwind. In einer Umfrage der Außenwirtschaft Austria gab jede zweite Firma an, einen höheren Umsatz zu erwarten. Vier von zehn denken, mehr Aufträge zu bekommen.