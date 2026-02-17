„Sinnliches Erlebnis“
Erstmals Gebeine des Heiligen Franziskus zu sehen
Nach fast acht Jahrhunderten werden die sterblichen Überreste des katholischen Heiligen Franz von Assisi erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Die Ausstellung beginnt am Wochenende.
Assisis Heimatstadt, eine 27.500-Einwohner-Gemeinde in Mittelitalien, erwartet 350.000 Besucher in der päpstlichen Basilika San Francesco.
Auch Papst Leo wird erwartet
Die Ausstellung wird von der Kirche damit begründet, dass Gläubigen zum 800. Todestag ein „unmittelbares, sinnliches Erlebnis“ ermöglicht werden solle. Die Ausstellung dauert bis zum 22. März. Auch Papst Leo hat sich in Assisi angesagt.
Der Sarg mit seinem Leichnam wurde an einem versteckten Ort tief in die Erde eingelassen. Dort blieb er fast sechs Jahrhunderte lang. 1818 gab Papst Pius VII. den Franziskanern die Erlaubnis, das Grab freizulegen.
Franz von Assisi
- Franz von Assisi (1181/82-1226) gehört zu den bekanntesten Heiligen der katholischen Kirche. Er war auch Namensgeber für den vergangenes Jahr verstorbenen Papst Franziskus.
- Der Sohn eines reichen Tuchhändlers aus Assisi sagte sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts mit Anfang 20 von seiner Familie los, verschrieb sich dem Glauben und führte ein Leben in absoluter Armut.
- Schon zwei Jahre nach dem Tod mit Mitte 40 wurde er für heilig erklärt.
- Der 4. Oktober, der mutmaßliche Todestag des Heiligen, ist in Italien ein gesetzlicher Feiertag.
Für den Sarkophag baute man in der Unterkirche der Basilika eigens eine neue Krypta. Seither wurden die Knochen mehrfach wissenschaftlich untersucht und auf Echtheit geprüft, zuletzt 2015.
