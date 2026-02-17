Nordische Kombination: Springen ab 10 Uhr LIVE

Stefan Rettenegger nach viertem Rang mit wenig Wut im Bauch

Der angesprochene Salzburger ist nach „Blech“ auf Revanche aus. „Ich weiß, dass die Form passt, dass das Springen passt, und ich deshalb schon Chancen sehe. Ich kann was raushupfen und fühle mich in der Loipe fit, ich brauche mich nicht zu verstecken“, meinte der Olympia-Debütant. Mit Wut im Bauch gehe er nach dem bitteren Auftakt aber nicht an den Start. „Das bringt nicht wirklich was, erst recht nicht auf der Schanze. In der Loipe schadet vielleicht ein bisschen Wut nicht, da werde ich alles reinlegen.“