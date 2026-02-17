Aus seiner Harmonika-Werkstatt kommen Unikate

Mit der großen Masse will Ulrich Stiegler nicht schwimmen: Der 28-Jährige geht beruflich eigene Wege und hat als Harmonika-Macher zu Hause am Hof in St. Margarethen eine Werkstatt eingerichtet. „Die Musik war schon immer mein Leben“, erzählt er. Dazu kommt das handwerkliche Talent. Beim Instrumentenbau kann er beides perfekt kombinieren.