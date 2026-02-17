Lkw rutschte gegen Auto: Mutter, Tochter verletzt!

Winterliche Straßenbedingungen sorgten am Faschingsdienstag nicht nur für Probleme im Tiroler Frühverkehr, sondern leider auch für Unfälle: In Waidring (Bezirk Kitzbühel) krachte ein Lastwagen gegen das Auto einer 44-Jährigen, wodurch die Lenkerin und deren Tochter verletzt wurden. In Absam (Bezirk Innsbruck-Land) prallte eine Frau mit ihrem Wagen gegen einen Zaun und löste damit eine regelrechte Kettenreaktion aus.