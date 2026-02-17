Vorteilswelt
Kollisionen im Schnee

Lkw rutschte gegen Auto: Mutter, Tochter verletzt!

Tirol
17.02.2026 11:14
Nach der Erstversorgung vor Ort wurden Mutter und Tochter ins Krankenhaus eingeliefert ...
Nach der Erstversorgung vor Ort wurden Mutter und Tochter ins Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Winterliche Straßenbedingungen sorgten am Faschingsdienstag nicht nur für Probleme im Tiroler Frühverkehr, sondern leider auch für Unfälle: In Waidring (Bezirk Kitzbühel) krachte ein Lastwagen gegen das Auto einer 44-Jährigen, wodurch die Lenkerin und deren Tochter verletzt wurden. In Absam (Bezirk Innsbruck-Land) prallte eine Frau mit ihrem Wagen gegen einen Zaun und löste damit eine regelrechte Kettenreaktion aus.

Der Unfall in Waidring ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Ein 48-jähriger Türke war mit einem Lkw auf der L2 Pillerseestraße von Waidring kommend in Richtung St. Ulrich unterwegs, als er laut Polizei auf der mit Schneematsch bedeckten Straße in einer Kurve über die Fahrbahnmitte geriet.

Frontal-Kollision mit Auto
„Daraufhin kollidierte der Lkw frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Österreicherin“, heißt es vonseiten der Ermittler. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten die Frau und deren 16-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz Verletzungen im Bereich des Rückens und des Nackens.

Der 48-jährige Lkw-Lenker nahm trotz angeführter Schmerzen vorerst keine ärztliche Untersuchung in Anspruch.

Die Polizei

Zur medizinischen Abklärung wurden sie mit der Rettung ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. „Der Lkw-Lenker nahm trotz angeführter Schmerzen vorerst keine ärztliche Untersuchung in Anspruch“, so die Ermittler weiter. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die L2 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa 30 Minuten komplett gesperrt.

Crash gegen Zaun löst Kettenreaktion aus
Nur wenige Minuten nach dem Unfall in Waidring krachte es in Absam. Eine 31-jährige Ukrainerin fuhr dort gegen 6.40 Uhr auf der Salzbergstraße talwärts, als sie auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Der Wagen prallte gegen einen Gartenzaun – es entstand Totalschaden.

Doch damit nicht genug: Kurze Zeit später fuhr eine 20-jährige Einheimische mit ihrem Pkw auf der Salzbergstraße ebenfalls talwärts. „Sie konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und touchierte mit geringer Geschwindigkeit den Pkw der Ukrainerin“, so die Polizei.

Die Ukrainerin habe eine Verletzung im Bereich des Oberkörpers erlitten. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. 

Linienbusse und Autos blieben hängen
Im weiteren Verlauf seien mehrere Linienbusse und Pkw hängengeblieben, wodurch die Salzbergstraße blockiert wurde. Eine Sperre war die Folge. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Tirol
17.02.2026 11:14
Tirol

