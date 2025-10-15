So spart Stadt bei Sozialhilfe und Flüchtlingen

Seit Jahren muss sich die Stadt die Kritik, vor allem aus der Bevölkerung, gefallen lassen: Sie subventioniert aus üppigen Töpfen Flüchtlingen mit Sozialleistungen ein angenehmes Leben, das mit Arbeit so niemals finanzierbar wäre. Nun ist das drohende Rekord-Minus so hoch, dass Wien – wie berichtet – auch hier den Rotstift ansetzen muss. Mit Maßnahmen, die in vielen Punkten gerade Zugezogene treffen: