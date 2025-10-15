Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“ kennt Pläne

So spart Stadt bei Sozialhilfe und Flüchtlingen

Wien
15.10.2025 19:00
Hacker über die Schließung des Ukraine-Zentrums: „Wir werden nicht mehr den Großteil der ...
Hacker über die Schließung des Ukraine-Zentrums: „Wir werden nicht mehr den Großteil der Aufgaben alleine stemmen. Der Innenminister muss aktiv werden.“(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Es ist nicht der Aufgabe der eigenen Prinzipien, sondern vielmehr dem Budgetdruck geschuldet, dass Wien auch im Sozialbereich massiv kürzen muss.

0 Kommentare

Seit Jahren muss sich die Stadt die Kritik, vor allem aus der Bevölkerung, gefallen lassen: Sie subventioniert aus üppigen Töpfen Flüchtlingen mit Sozialleistungen ein angenehmes Leben, das mit Arbeit so niemals finanzierbar wäre. Nun ist das drohende Rekord-Minus so hoch, dass Wien – wie berichtet – auch hier den Rotstift ansetzen muss. Mit Maßnahmen, die in vielen Punkten gerade Zugezogene treffen:

  • Subsidiär Schutzberechtigte: Das sind Personen, deren Asylantrag zwar mangels Verfolgung abgewiesen wurde, aber deren Leben im Herkunftsland bedroht wird. Bislang haben sie in Wien die volle Mindestsicherung erhalten – was nur noch in Tirol der Fall ist. In allen anderen Bundesländern gibt es nur die Grundversorgung. Wie berichtet, wird das nun auch in Wien so umgesetzt.
  • Streichung des Eltern-Familienzuschlags: „Bei Kindern in der Bedarfsgemeinschaft konnte bisher ein Zuschlag in Höhe von monatlich 54,41 Euro je volljähriger Person gewährt werden“, heißt es von der Stadt. Er wird gestrichen.
Auch für die Lehrlingsausbildung wird sich mit den neuen Plänen einiges ändern.
Auch für die Lehrlingsausbildung wird sich mit den neuen Plänen einiges ändern.(Bild: Phovoir – stock.adobe.com)
  • Gleichstellung von Bedarfsgemeinschaften und Haushalten: Das ist schon länger bekannt. Kurzum: WGs werden wie Haushalte von Liebespaaren gewertet, wo Eheleute auch eine reduzierte Mindestsicherung erhalten.
  • Anreizsystem für volljährige Beziehende bis zum vollendeten 25. Lebensjahr wird weiter ausgebaut: „Bisher erhielten volljährige, junge, mindestsicherungsbeziehende Personen für die Teilnahme an Fortbildungs- und Kursmaßnahmen, während eines Schulbesuches, der Absolvierung einer Lehrausbildung sowie bei Ausübung einer Beschäftigung den Mindeststandard in voller Höhe“, so die Stadt. Und weiter: „Künftig soll der Fokus noch stärker auf die Aufnahme einer Beschäftigung oder Lehrausbildung gelegt werden und der volle Mindeststandard nur mehr bei einer Beschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze (552,80 Euro), einer Lehrausbildung sowie während eines Schulbesuches ausgezahlt werden.“
Lesen Sie auch:
Strengeres Rathaus: Wer Rettung oder Feuerwehr für einen nicht notwendigen Einsatz ruft, wird ...
Kürzungen, Gebühren
Das werden die Wiener in ihrer Geldbörse spüren
14.10.2025
  • Weiters: Der Grundbedarf zur Deckung des Wohnbedarfs wird vereinheitlicht. Die beiden Sonderzahlungen in der Höhe von 1.209,01 Euro für arbeitsunfähige Personen und Personen im Pensionsalter werden jeweils um 50 Prozent reduziert. Unterm Strich soll das Einsparungen in der Höhe von 200 Millionen bringen.

Und auch das hat Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verlautbart: Mehr als drei Jahre nach Ausbruch des Ukraine-Krieges ist Wien das letzte Bundesland mit einem eigenen Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine. Und das wird mit 2026 geschlossen.

Das Zentrum für Ukraine-Flüchtlinge schließt mit Jahresende.
Das Zentrum für Ukraine-Flüchtlinge schließt mit Jahresende.(Bild: Zwefo)

„Wien appelliert seit Beginn des Krieges in der Ukraine an das Innenministerium, dass die Aufnahme, Versorgung und Integration von Vertriebenen nur gemeinsam funktionieren kann. Leider ist hier nicht viel passiert, daher werden wir die angekündigten Schritte setzen“, so Hacker. Ankommende Ukrainer erhalten damit am Schlossberg nur noch bis Jahresende Unterkunft, Verpflegung, Beratung usw.

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
11° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 13°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
10° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.051 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
218.109 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
139.950 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Wien
„Krone“ kennt Pläne
So spart Stadt bei Sozialhilfe und Flüchtlingen
Burgtheater
Im radikalen Labyrinth von Bernhards „Auslöschung“
Krone Plus Logo
Bei den Wiener Netzen
Nach Todesdrama: Sprechverbot mit der Polizei
Nach 267 Tagen
Vatikan hat entschieden: Neuer Erzbischof für Wien
Ekelalarm in Wien
Mäuse, Dreck und illegale Teigtascherl in Lokal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf