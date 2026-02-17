Neue Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts

Die Leitung des Landesgerichts St. Pölten ist in neuen Händen: Nachdem sich die bisherige Präsidentin Andrea Humer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, wurde das Zepter nun an Martina Spreitzer-Kropiunik übergeben. Humer stand seit 2021 als erste Frau als Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts.

„Martina Spreitzer-Kropiunik übernimmt dieses Amt in Zeiten, in denen die Justiz oft im politischen und medialen Fokus steht. Bereits bisher hat sie bewiesen, dass die Justizverwaltung für sie kein bloßes Verwalten von Akten und Zahlen ist, sondern die tägliche Arbeit an einem Fundament, auf dem das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat basiert“, so Justizministerin Anna Sporrer.