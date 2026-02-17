Neue Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts

Martina Spreitzer- Kropiunik folgt Andrea Humer – die sich in den Ruhestand verabschiedet – als neue Leiterin in St. Pölten nach. Die feierliche Angelobung fand im Beisein der Justizministerin statt.
Die Leitung des Landesgerichts St. Pölten ist in neuen Händen: Nachdem sich die bisherige Präsidentin Andrea Humer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, wurde das Zepter nun an Martina Spreitzer-Kropiunik übergeben. Humer stand seit 2021 als erste Frau als Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts.
„Martina Spreitzer-Kropiunik übernimmt dieses Amt in Zeiten, in denen die Justiz oft im politischen und medialen Fokus steht. Bereits bisher hat sie bewiesen, dass die Justizverwaltung für sie kein bloßes Verwalten von Akten und Zahlen ist, sondern die tägliche Arbeit an einem Fundament, auf dem das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat basiert“, so Justizministerin Anna Sporrer.
„Umsicht, Mut und Menschlichkeit“
Der feierlichen Amtseinführung von Nachfolgerin Spreitzer-Kropiunik durch Justizministerin Sporrer und Katharina Lehmayer, der Präsidentin des Oberlandesgerichtes Wien, wohnten auch Landespolizeidirektor Franz Popp, Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes, und Militärkommandant Georg Härtinger bei. Die gebürtige Klagenfurterin Spreitzer-Kropiunik ist seit 1995 Richterin und werde ihre neue Aufgabe mit „Umsicht, Mut und Menschlichkeit bewerkstelligen“, betonte Lehmayer.
