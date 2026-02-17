Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feierliche Übergabe

Neue Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts

Niederösterreich
17.02.2026 11:00
Feierliche Amtseinführung: Neue Präsidentin Martina Spreitzer-Kropiunik (li.) mit Sporrer ...
Feierliche Amtseinführung: Neue Präsidentin Martina Spreitzer-Kropiunik (li.) mit Sporrer (Mitte) und Vorgängerin Andrea Humer(Bild: Imre Antal)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Martina Spreitzer- Kropiunik folgt Andrea Humer – die sich in den Ruhestand verabschiedet – als neue Leiterin in St. Pölten nach. Die feierliche Angelobung fand im Beisein der Justizministerin statt. 

0 Kommentare

Die Leitung des Landesgerichts St. Pölten ist in neuen Händen: Nachdem sich die bisherige Präsidentin Andrea Humer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat, wurde das Zepter nun an Martina Spreitzer-Kropiunik übergeben. Humer stand seit 2021 als erste Frau als Präsidentin an der Spitze des Landesgerichts.

„Martina Spreitzer-Kropiunik übernimmt dieses Amt in Zeiten, in denen die Justiz oft im politischen und medialen Fokus steht. Bereits bisher hat sie bewiesen, dass die Justizverwaltung für sie kein bloßes Verwalten von Akten und Zahlen ist, sondern die tägliche Arbeit an einem Fundament, auf dem das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat basiert“, so Justizministerin Anna Sporrer. 

Martina Spreitzer-Kropiunik
Martina Spreitzer-Kropiunik(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)

„Umsicht, Mut und Menschlichkeit“
Der feierlichen Amtseinführung von Nachfolgerin Spreitzer-Kropiunik durch Justizministerin Sporrer und Katharina Lehmayer, der Präsidentin des Oberlandesgerichtes Wien, wohnten auch Landespolizeidirektor Franz Popp, Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes, und Militärkommandant Georg Härtinger bei. Die gebürtige Klagenfurterin Spreitzer-Kropiunik ist seit 1995 Richterin und werde ihre neue Aufgabe mit „Umsicht, Mut und Menschlichkeit bewerkstelligen“, betonte Lehmayer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
17.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf