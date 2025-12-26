„Tamponsteuer“ ist ab nächstem Jahr Geschichte

Geschlechtsspezifische steuerliche Diskriminierung

Beim einzelnen Einkauf wird der Entfall der Umsatzsteuer auch wegen der anhaltend hohen Inflation nur wenig spürbar sein. Betroffen von der Maßnahme ist allerdings ein großer Anteil der Bevölkerung – Frauen sind im Laufe ihres Lebens rund 450 Mal auf Periodenprodukte angewiesen. Um den Zugang zu Damenhygieneartikeln zu erhöhen und die geschlechtsspezifische steuerliche Diskriminierung zu beseitigen, haben mehrere Länder in den vergangenen Jahren die Umsatzsteuern gesenkt oder gestrichen. Vorreiter war Australien, wo die Tamponsteuer 2019 gänzlich abgeschafft wurde.