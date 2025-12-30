Grasser erhält Fußfessel zu seinem Geburtstag

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt seit Juni dieses Jahres in der Justizanstalt Innsbruck. Dass er Anfang des kommenden Jahres eine Fußfessel erhält, ist kein Geheimnis mehr. Nun sickerte jedoch das genaue Datum durch: Laut „Krone“-Information soll Grasser am 2. Jänner 2026 den „Ziegelstadl“ endgültig verlassen – just an seinem 57. Geburtstag!
Grasser hatte vor drei Monaten den Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest, vulgo Fußfessel, gestellt. Der ehemalige Finanzminister war Ende März im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zur Hälfte des Strafausmaßes kann er nun bedingt entlassen werden.
Laut „Krone“-Informationen soll der gebürtige Kärntner am 2. Jänner 2026 die Fußfessel erhalten und vom Gefängnis in die eigenen vier Wände übersiedeln dürfen – und das sogar an seinem Geburtstag. Das wäre dann wohl das mit Abstand beste Geschenk. Diese Entscheidung soll laut „Krone“-Recherchen unmittelbar vor dem Heiligen Abend gefallen sein.
Manfred Ainedter, Anwalt von Grasser, betont auf „Krone“-Nachfrage kurz und knackig: „Ich werde das weder bestätigen noch dementieren.“
Not-OP nach Darmverschluss
Im September hatte Grasser einen Darmverschluss erlitten, befand sich nach einer Not-OP mehrere Wochen im Krankenhaus. Der Noch-56-Jährige lebt seit Langem mit seiner Ehefrau, der Unternehmerin und Swarovski-Millionenerbin Fiona Pacifico Griffini-Grasser, und der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel.
Seit Anfang Juni hatte er seine Haft im Innsbrucker Gefängnis verbüßt, „Krone“-Recherchen zufolge hatte der Ex-Politiker im sogenannten Magazin gearbeitet und war dort für die Ausgabe von Kleidung und Bettwäsche verantwortlich. Außerdem hatte er sich die Zeit in der Haft mit Fußballspielen vertrieben.
