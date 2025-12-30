Grasser erhält Fußfessel zu seinem Geburtstag

Laut „Krone“-Informationen soll der gebürtige Kärntner am 2. Jänner 2026 die Fußfessel erhalten und vom Gefängnis in die eigenen vier Wände übersiedeln dürfen – und das sogar an seinem Geburtstag. Das wäre dann wohl das mit Abstand beste Geschenk. Diese Entscheidung soll laut „Krone“-Recherchen unmittelbar vor dem Heiligen Abend gefallen sein.