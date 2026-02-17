Gerüchte um neuen Pächter! Er ist kein Unbekannter

„Ich war selbst Gastronom, es liegt nicht an der Location, aber man stellt es sich oft leichter vor, als es ist. In den vergangenen Jahren hat der Pächter öfter gewechselt. Ich habe dort einen Seniorenstammtisch mit 75 Personen. Das ist kein schlechtes Geschäft. Aber man muss gerade zu Beginn zu 100 Prozent anwesend sein“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Koll das Problem. Und lässt hinter den Zeilen durchblicken, dass das bei der letzten Pächterin anscheinend nicht der Fall war. Auch einige Gäste sind verärgert. „Wir haben zum Frühstücken reserviert und standen vor verschlossenen Türen“, schüttelt eine Dame den Kopf.