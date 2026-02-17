Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stadtcafé in Traun

Gerüchte um neuen Pächter! Er ist kein Unbekannter

Oberösterreich
17.02.2026 10:00
Ein neuer Pächter zeigt Interesse. Doch bisher ist noch nichts unterschrieben. Ist Angelo La ...
Ein neuer Pächter zeigt Interesse. Doch bisher ist noch nichts unterschrieben. Ist Angelo La Ruffa der Gastronom, der das Lokal übernehmen wird?(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Das Stadtcafé in Traun (OÖ) musste schließen, Bürgermeister Karl-Heinz Koll ahnt, warum. Doch es steht schon jemand Neues in den Startlöchern, und der hat in der Gastro-Branche einen großen Namen. 

0 Kommentare

Und schon wieder ist das Stadtcafé Traun am Hauptplatz vorübergehend geschlossen! Die letzte Pächterin Jaqueline Richter ließ am 13. Februar verlautbaren, dass sie zugesperrt hat. Kein Café weit und breit in der Nähe, ausreichend Geschäfte, genug Parkplätze – und trotzdem funktioniert das Lokal nicht?

„Ich war selbst Gastronom, es liegt nicht an der Location, aber man stellt es sich oft leichter vor, als es ist. In den vergangenen Jahren hat der Pächter öfter gewechselt. Ich habe dort einen Seniorenstammtisch mit 75 Personen. Das ist kein schlechtes Geschäft. Aber man muss gerade zu Beginn zu 100 Prozent anwesend sein“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Koll das Problem. Und lässt hinter den Zeilen durchblicken, dass das bei der letzten Pächterin anscheinend nicht der Fall war. Auch einige Gäste sind verärgert. „Wir haben zum Frühstücken reserviert und standen vor verschlossenen Türen“, schüttelt eine Dame den Kopf.

Italo-Szenewirt hat dort schon ein Restaurant
Dennoch ist es wahrscheinlich, dass das Haus bald wieder „besetzt“ ist. Glaubt man den Gerüchten, ist es auch kein Unbekannter, der das Lokal übernehmen könnte. Angelo La Ruffa lautet der Name, den man von den Gesprächen rund um den Stammtisch hört. Der Italo-Szenewirt würde gut passen, immerhin hat er im Stadtteilzentrum Weidfeld schon ein Ristorante. Und das liegt sogar im gleichen Gebäude, ist nur durch einen Gang getrennt.

Lesen Sie auch:
Ein Kärntner Gasthof verarbeitete einen Biber zu Quiche (re.) und anderen Gerichten.
Krone Plus Logo
Wie es dazu kam ...
Bei diesem Wirt landet Biber am Teller der Gäste
13.02.2026
Türen derzeit zu
KinoCafé sucht Pächter: „Will Angebot erhalten“
10.02.2026
Grazer Gastro-Szene
Ein Lokal mit Aussicht – und neue Vapiano-Filiale
10.02.2026

„Ich habe Interesse, das stimmt. Aber wir sind noch weit von einer Einigung oder einem Vertrag entfernt“, sagt Angelo La Ruffa. Aussagen, die auch der Eigentümer des Stadtteilzentrums Weidfeld bestätigt. „Es wurde Konkurs angemeldet und mit Ende Februar wird der Mietvertrag aufgelöst. Aber es ist noch nichts Weiteres vereinbart“, stellt Dominik Peherstorfer klar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Oberösterreich
Stadtcafé in Traun
Gerüchte um neuen Pächter! Er ist kein Unbekannter
TopTalent Segeln
Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt
Verhandlung um Gugu
Kältester Ort des Landes ist heute heiß umkämpft
Krone Plus Logo
So erkennt man Betrug
Bei diesen Nachrichten ist größte Vorsicht geboten
Zwei Verletzte
Schwere Kollision zwischen Sattelzug und Linienbus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf