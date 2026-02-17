Gerüchte um neuen Pächter! Er ist kein Unbekannter

Das Stadtcafé in Traun (OÖ) musste schließen, Bürgermeister Karl-Heinz Koll ahnt, warum. Doch es steht schon jemand Neues in den Startlöchern, und der hat in der Gastro-Branche einen großen Namen.
Und schon wieder ist das Stadtcafé Traun am Hauptplatz vorübergehend geschlossen! Die letzte Pächterin Jaqueline Richter ließ am 13. Februar verlautbaren, dass sie zugesperrt hat. Kein Café weit und breit in der Nähe, ausreichend Geschäfte, genug Parkplätze – und trotzdem funktioniert das Lokal nicht?
„Ich war selbst Gastronom, es liegt nicht an der Location, aber man stellt es sich oft leichter vor, als es ist. In den vergangenen Jahren hat der Pächter öfter gewechselt. Ich habe dort einen Seniorenstammtisch mit 75 Personen. Das ist kein schlechtes Geschäft. Aber man muss gerade zu Beginn zu 100 Prozent anwesend sein“, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Koll das Problem. Und lässt hinter den Zeilen durchblicken, dass das bei der letzten Pächterin anscheinend nicht der Fall war. Auch einige Gäste sind verärgert. „Wir haben zum Frühstücken reserviert und standen vor verschlossenen Türen“, schüttelt eine Dame den Kopf.
Italo-Szenewirt hat dort schon ein Restaurant
Dennoch ist es wahrscheinlich, dass das Haus bald wieder „besetzt“ ist. Glaubt man den Gerüchten, ist es auch kein Unbekannter, der das Lokal übernehmen könnte. Angelo La Ruffa lautet der Name, den man von den Gesprächen rund um den Stammtisch hört. Der Italo-Szenewirt würde gut passen, immerhin hat er im Stadtteilzentrum Weidfeld schon ein Ristorante. Und das liegt sogar im gleichen Gebäude, ist nur durch einen Gang getrennt.
„Ich habe Interesse, das stimmt. Aber wir sind noch weit von einer Einigung oder einem Vertrag entfernt“, sagt Angelo La Ruffa. Aussagen, die auch der Eigentümer des Stadtteilzentrums Weidfeld bestätigt. „Es wurde Konkurs angemeldet und mit Ende Februar wird der Mietvertrag aufgelöst. Aber es ist noch nichts Weiteres vereinbart“, stellt Dominik Peherstorfer klar.
