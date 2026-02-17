Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Westjordanland-Streit

Muslimische Staaten sehen „schwere Eskalation“

Außenpolitik
17.02.2026 10:55
Das Westjordanland gleicht mittlerweile einem Flickenteppich.
Das Westjordanland gleicht mittlerweile einem Flickenteppich.(Bild: AFP/ZAIN JAAFAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehrere Staaten haben den höchst umstrittenen Vorschlag der israelischen Regierung, Siedlern den Erwerb von Land im Westjordanland zu erleichtern, scharf kritisiert. Der „illegale Schritt“ bedeute „eine schwere Eskalation“ ...

0 Kommentare

Darauf einigten sich Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Türkei, Indonesien und Pakistan in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag. Man verurteile das Vorgehen der rechtsnationalen Regierung in Israel scharf. Das Völkerrecht verbietet einer Besatzungsmacht, Teile der eigenen Bevölkerung in besetzte Gebiete zu transferieren.

Israel beschleunige nicht nur illegale Siedlungsaktivitäten, sondern verfolge wohl auch das Ziel, Land zu beschlagnahmen, israelische Kontrolle zu etablieren und unrechtmäßige „israelische Hoheit“ über das Palästinensergebiet anzuwenden, teilten die Israel-Kritiker mit.

Israel spricht von einem Missverständnis
Die israelische Regierung hatte zuvor nach Medienberichten einen höchst umstrittenen Vorschlag gebilligt, der israelischen Siedlern den Landerwerb im Westjordanland erleichtern soll.

Lesen Sie auch:
Die Hamas und Israel bekriegen sich in Gaza weiter.
Krone Plus Logo
Die „Krone“ in Gaza
Trotz Waffenruhe geht Krieg gegen die Hamas weiter
14.02.2026
Israelisches Militär:
Hamas nutzte Emojis als Startsignal für Angriff
16.02.2026
Laut Berichten:
Jüdische Siedler bedrohen zunehmend auch Christen
29.01.2026

Das israelische Außenministerium sprach allerdings von „Falschinformationen“. Die Regierung habe lediglich eine „verwaltungstechnische Maßnahme im Bereich des Zivil- und Sachenrechts“ genehmigt, hieß es in einer Mitteilung.

„Diese Maßnahme soll Ordnung in die Verfahren der Grundstücksregistrierung bringen und eine transparente sowie gründliche Klärung von Rechten ermöglichen, um Rechtsstreitigkeiten zu lösen.“

Die Karte zeigt Israel und die palästinensischen Gebiete. Im Gazastreifen leben etwa 2,1 Millionen Palästinenser, das Gebiet ist seit Oktober 2023 Kriegsgebiet. Im Westjordanland leben rund 3,2 Millionen Palästinenser und 700.000 israelische Siedler. Quelle: APA.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.02.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Außenpolitik
Westjordanland-Streit
Muslimische Staaten sehen „schwere Eskalation“
„Katastrophengebiet“
Washington: Trump über Abwasser-Leck erzürnt
„Krone“-Kommentar
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
Marterbauer: „Im Plan“
Aufrüstung: Österreich will mehr Schulden machen
Bald Durchbruch?
Iran: „US-Position in Atomfrage realistischer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf