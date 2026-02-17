Kickback-Vorwürfe gegen Austrias Finanzvorstand

Austria-Manager Harald Zagiczek soll bei Verhandlungen mit Investoren Provisionen verlangt haben – in bar! Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG beauftragte Ernst & Young mit forensischer Prüfung. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.
Am 14. August 2025 klopft Harald Zagiczek wie wild in die Tasten seines Laptops. Der Finanzvorstand der FK Austria Wien AG formuliert auf vier Seiten seine vertraulichen Zukunftspläne mit der Austria. Tatsächlich kommt die brisante E-Mail, die er um 9.44 Uhr an den kroatischen Unternehmer und Investoren-Vermittler Josko Rokov versendet, auch nicht von seiner offiziellen E-Mail-Adresse – sondern von seiner privaten.
