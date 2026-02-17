Kickback-Vorwürfe gegen Austrias Finanzvorstand

Am 14. August 2025 klopft Harald Zagiczek wie wild in die Tasten seines Laptops. Der Finanzvorstand der FK Austria Wien AG formuliert auf vier Seiten seine vertraulichen Zukunftspläne mit der Austria. Tatsächlich kommt die brisante E-Mail, die er um 9.44 Uhr an den kroatischen Unternehmer und Investoren-Vermittler Josko Rokov versendet, auch nicht von seiner offiziellen E-Mail-Adresse – sondern von seiner privaten.