Investoren-Gespräche

Kickback-Vorwürfe gegen Austrias Finanzvorstand

Bundesliga
17.02.2026 05:50
Seit Oktober 2023 bei Austria: Finanzvorstand Harald Zagiczek
Seit Oktober 2023 bei Austria: Finanzvorstand Harald Zagiczek
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Austria-Manager Harald Zagiczek soll bei Verhandlungen mit Investoren Provisionen verlangt haben – in bar! Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG beauftragte Ernst & Young mit forensischer Prüfung. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Am 14. August 2025 klopft Harald Zagiczek wie wild in die Tasten seines Laptops. Der Finanzvorstand der FK Austria Wien AG formuliert auf vier Seiten seine vertraulichen Zukunftspläne mit der Austria. Tatsächlich kommt die brisante E-Mail, die er um 9.44 Uhr an den kroatischen Unternehmer und Investoren-Vermittler Josko Rokov versendet, auch nicht von seiner offiziellen E-Mail-Adresse – sondern von seiner privaten.

