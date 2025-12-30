Umfrage-Tief: Großparteien klein wie nie

Die aktuellen Umfragewerte setzen ÖVP und SPÖ massiv unter Druck. Mit jeweils rund 18 Prozent sind die einstigen Großparteien gemeinsam schwächer als die FPÖ. Innenpolitikjournalist Nikolaus Frings erwartet zwar erst nach den Feiertagen Bewegung, betont aber: Im Jänner werden die Zahlen parteiintern genau analysiert werden. Vor allem in der SPÖ dürfte es vor dem Parteitag am 7. März unruhig werden. Die Stimmung sei deutlich schlechter als nach außen dargestellt, Spekulationen über personelle Veränderungen nehmen zu. Währenddessen baut die FPÖ ihren Vorsprung weiter aus – ein Durchmarsch Richtung 40 Prozent sei nicht ausgeschlossen, wenn ÖVP und SPÖ keine klaren Antworten liefern.
