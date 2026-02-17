Melissa Naschenweng wird zur Dirndl-Designerin!

Sexy Neuigkeiten für die Fans von Melissa Naschenweng: Die Schlager-Beauty wird für die Marke Krüger Dirndl zur Designerin.
Wie Krüger Dirndl am Dienstag bekannt gab, wird es eine Kollaboration der Marke mit Melissa Naschenweng für die bekannte „Madl“-Linie geben.
Naschenweng-Style auch für Fans
Dass Krüger Dirndl sich ausgerechnet Naschenweng als Promi-Designerin ins Boot geholt hat, ist logisch: Immerhin habe die fesche Kärntnerin einen unverwechselbaren Look – selbstbewusst, feminin und stets mit einem Hauch von Rock ‘n‘ Roll. Ein Stil, der auch die gemeinsame Kollektion mit Krüger Dirndl präge, wie es in der Aussendung heißt.
„Tracht begleitet mich schon mein ganzes Leben – für mich darf sie traditionell und gleichzeitig modern sein. Bei der Kollektion war ich von Anfang an beim Designen dabei und habe bis ins kleinste Detail jeden Knopf selbst ausgesucht“, freute sich Melissa Naschenweng über ihre Zusammenarbeit mit Krüger Dirndl.
Dirndl „macht jede Frau stark, feminin und strahlend“
Und verriet weiter: „Ein Dirndl geht einfach immer – es macht jede Frau stark, feminin und strahlend.“ Sie freue sich schon jetzt, „viele von euch bei meinen Konzerten in meiner eigenen Kollektion zu sehen“.
Demnach werden die Designs bewusst auf die Farben abgestimmt, für die die Sängerin bekannt ist: Pink und Schwarz. Die Mischung aus femininen Silhouetten, markanten Farbakzenten und modernen Materialien macht die Stücke zudem vielseitig tragbar – von der Bühne über das Volksfest bis hin zum Alltag mit Trachtenbezug.
Sexy Damenlederhose
Ergänzt werde die Linie durch ein Jeansdirndl, das klassische Trachtenelemente neu interpretiert. Die Kollektion umfasst neben drei Dirndln auch eine Bluse, eine Damenlederhose sowie eine Kinderlederhose.
Kleiner Wermutstropfen: Noch müssen sich die Fans von Melissa Naschenweng ein bisschen gedulden, denn die Kollektion wird erst ab August 2026 online, sowie in den Krüger Stores erhältlich sein.
