Sexy Kollektion

Melissa Naschenweng wird zur Dirndl-Designerin!

Star-Style
17.02.2026 10:33
Melissa Naschenweng präsentiert sich gerne sexy auf der Bühne. Ihren unverwechselbaren Style hat ...
Melissa Naschenweng präsentiert sich gerne sexy auf der Bühne. Ihren unverwechselbaren Style hat sie jetzt in eine Trachten-Kollektion, die gemeinsam mit Krüger Dirndl entstanden ist, einfließen lassen.(Bild: APA-Images / Pressefoto Scharinger / Albin Schuster)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Sexy Neuigkeiten für die Fans von Melissa Naschenweng: Die Schlager-Beauty wird für die Marke Krüger Dirndl zur Designerin. 

Wie Krüger Dirndl am Dienstag bekannt gab, wird es eine Kollaboration der Marke mit Melissa Naschenweng für die bekannte „Madl“-Linie geben.

Naschenweng-Style auch für Fans
Dass Krüger Dirndl sich ausgerechnet Naschenweng als Promi-Designerin ins Boot geholt hat, ist logisch: Immerhin habe die fesche Kärntnerin einen unverwechselbaren Look – selbstbewusst, feminin und stets mit einem Hauch von Rock ‘n‘ Roll. Ein Stil, der auch die gemeinsame Kollektion mit Krüger Dirndl präge, wie es in der Aussendung heißt.

Melissa Naschenweng hat auch eine sexy Damenlederhose entworfen.
Melissa Naschenweng hat auch eine sexy Damenlederhose entworfen.(Bild: APA-Images / Pressefoto Scharinger / Albin Schuster)

„Tracht begleitet mich schon mein ganzes Leben – für mich darf sie traditionell und gleichzeitig modern sein. Bei der Kollektion war ich von Anfang an beim Designen dabei und habe bis ins kleinste Detail jeden Knopf selbst ausgesucht“, freute sich Melissa Naschenweng über ihre Zusammenarbeit mit Krüger Dirndl.

Dirndl „macht jede Frau stark, feminin und strahlend“
Und verriet weiter: „Ein Dirndl geht einfach immer – es macht jede Frau stark, feminin und strahlend.“ Sie freue sich schon jetzt, „viele von euch bei meinen Konzerten in meiner eigenen Kollektion zu sehen“. 

Demnach werden die Designs bewusst auf die Farben abgestimmt, für die die Sängerin bekannt ist: Pink und Schwarz. Die Mischung aus femininen Silhouetten, markanten Farbakzenten und modernen Materialien macht die Stücke zudem vielseitig tragbar – von der Bühne über das Volksfest bis hin zum Alltag mit Trachtenbezug.

Naschenweng verriet, dass sie bei der Kollektion „von Anfang an beim Designen“ dabei war.
Naschenweng verriet, dass sie bei der Kollektion „von Anfang an beim Designen“ dabei war.(Bild: APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger)

Sexy Damenlederhose 
Ergänzt werde die Linie durch ein Jeansdirndl, das klassische Trachtenelemente neu interpretiert. Die Kollektion umfasst neben drei Dirndln auch eine Bluse, eine Damenlederhose sowie eine Kinderlederhose.

Lesen Sie auch:
ORF-Boss Roland Weißmann wünscht sich eine Rückkehr von Melissa Naschenweng an die Streif.
Wunsch der Chefetage
Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren
10.02.2026
Hinter den Kulissen
Melissa Naschenwengs geheimes Kitzbühel-Tagebuch
24.01.2026

Kleiner Wermutstropfen: Noch müssen sich die Fans von Melissa Naschenweng ein bisschen gedulden, denn die Kollektion wird erst ab August 2026 online, sowie in den Krüger Stores erhältlich sein.

