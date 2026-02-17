Vorteilswelt
Aschermittwoch in Ried

Manfred Haimbuchners Machtprobe im Innviertel

Oberösterreich
17.02.2026 11:20
Manfred Haimbuchner ist neben Parteiobmann Herbert Kickl der Hauptredner.
Manfred Haimbuchner ist neben Parteiobmann Herbert Kickl der Hauptredner.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Die FPÖ lädt zum 34. Politischen Aschermittwoch nach Ried (OÖ) – und nutzt die Bühne für den Auftakt in den Landtagswahlkampf. Während Parteichef Herbert Kickl die Bundesregierung attackieren will, richtet sich der Fokus in Oberösterreich klar auf Manfred Haimbuchner.

Zum 34. Mal lädt die FPÖ am Mittwoch zum Politischen Aschermittwoch in die Jahnturnhalle in Ried im Innkreis. Der Ablauf ist exakt geplant: Nach einer Sicherheitskontrolle durch Polizei und Verfassungsschutz öffnen um 17.30 Uhr die Tore. Nationalratsabgeordnete Lisa Gubik eröffnet um 18 Uhr, danach spielt die Musikkapelle Antiesenhofen. Um 19.15 Uhr spricht Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteichef Manfred Haimbuchner, um 19.35 Uhr folgt Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Von ihm werden scharfe Angriffe auf die schwarz-rot-pinke Bundesregierung erwartet.

Haimbuchners Aussagen bekommen besonderes Gewicht
Aus oberösterreichischer Sicht steht jedoch Haimbuchner im Mittelpunkt. Im Vorfeld der Landtagswahl 2027 bekommen seine Aussagen besonderes Gewicht. Aus Parteikreisen heißt es, er wolle sich klar positionieren und staatstragend auftreten – in einzelnen Punkten auch mit Distanz zum Koalitionspartner ÖVP von Landeshauptmann Thomas Stelzer. In der FPÖ wird über das Ziel gesprochen, nach der Wahl 2027 das Chefbüro im Linzer Landhaus zu übernehmen – Umfragen zeichnen dieses Szenario.

Viel wichtiger ist daher, dass Haimbuchner in Ried seine Mitstreiter um sich hat, Kickls Garde bleibt bis auf wenige Ausnahmen in Wien – etwa Nationalratspräsident Walter Rosenkranz oder Generalsekretär Christian Hafenecker sind nicht dabei. Übrigens: Wer Kickl, Haimbuchner und Co. live sehen möchte, kann das nur via Live-Stream. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Oberösterreich
17.02.2026 11:20
Oberösterreich

