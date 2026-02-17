Manfred Haimbuchners Machtprobe im Innviertel

Die FPÖ lädt zum 34. Politischen Aschermittwoch nach Ried (OÖ) – und nutzt die Bühne für den Auftakt in den Landtagswahlkampf. Während Parteichef Herbert Kickl die Bundesregierung attackieren will, richtet sich der Fokus in Oberösterreich klar auf Manfred Haimbuchner.
Zum 34. Mal lädt die FPÖ am Mittwoch zum Politischen Aschermittwoch in die Jahnturnhalle in Ried im Innkreis. Der Ablauf ist exakt geplant: Nach einer Sicherheitskontrolle durch Polizei und Verfassungsschutz öffnen um 17.30 Uhr die Tore. Nationalratsabgeordnete Lisa Gubik eröffnet um 18 Uhr, danach spielt die Musikkapelle Antiesenhofen. Um 19.15 Uhr spricht Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesparteichef Manfred Haimbuchner, um 19.35 Uhr folgt Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Von ihm werden scharfe Angriffe auf die schwarz-rot-pinke Bundesregierung erwartet.
Haimbuchners Aussagen bekommen besonderes Gewicht
Aus oberösterreichischer Sicht steht jedoch Haimbuchner im Mittelpunkt. Im Vorfeld der Landtagswahl 2027 bekommen seine Aussagen besonderes Gewicht. Aus Parteikreisen heißt es, er wolle sich klar positionieren und staatstragend auftreten – in einzelnen Punkten auch mit Distanz zum Koalitionspartner ÖVP von Landeshauptmann Thomas Stelzer. In der FPÖ wird über das Ziel gesprochen, nach der Wahl 2027 das Chefbüro im Linzer Landhaus zu übernehmen – Umfragen zeichnen dieses Szenario.
Viel wichtiger ist daher, dass Haimbuchner in Ried seine Mitstreiter um sich hat, Kickls Garde bleibt bis auf wenige Ausnahmen in Wien – etwa Nationalratspräsident Walter Rosenkranz oder Generalsekretär Christian Hafenecker sind nicht dabei. Übrigens: Wer Kickl, Haimbuchner und Co. live sehen möchte, kann das nur via Live-Stream. Die Veranstaltung ist ausverkauft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.