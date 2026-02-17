Manfred Haimbuchners Machtprobe im Innviertel

Haimbuchners Aussagen bekommen besonderes Gewicht

Aus oberösterreichischer Sicht steht jedoch Haimbuchner im Mittelpunkt. Im Vorfeld der Landtagswahl 2027 bekommen seine Aussagen besonderes Gewicht. Aus Parteikreisen heißt es, er wolle sich klar positionieren und staatstragend auftreten – in einzelnen Punkten auch mit Distanz zum Koalitionspartner ÖVP von Landeshauptmann Thomas Stelzer. In der FPÖ wird über das Ziel gesprochen, nach der Wahl 2027 das Chefbüro im Linzer Landhaus zu übernehmen – Umfragen zeichnen dieses Szenario.