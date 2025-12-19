Was sich für Autofahrer im neuen Jahr alles ändert

Plug-in-Hybride: Bei der Ermittlung der CO2-Emissionen für die Papiere von neuen Plug-in-Hybriden wird mit der strengeren Abgasnorm „Euro-6E-bis“ angenommen, dass diese im Realbetrieb weniger elektrisch gefahren werden. Hat der Hersteller nicht ausreichend gegengesteuert – z. B. mit einer größeren Batterie -, fallen durch die verpflichtende Abgasnorm auch die CO2-Emissionen in den Papieren höher aus. Obwohl diese Steigerung bei der motorbezogenen Versicherungssteuer im kommenden Jahr berücksichtigt wurde, sollten sich insbesondere Käufer von Plug-in-Hybriden vorab über die Höhe der laufend zu zahlenden Steuer informieren.