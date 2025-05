Finanzminister schärft beim Sparpaket noch nach

Der Großteil der Maßnahmen ist schon aus dem Koalitionspakt bekannt, es wird aber an einigen Stellen nachjustiert. So wird die Valorisierung des Kinderabsetzbetrags in den kommenden beiden Jahren ausgesetzt. Das beim Finanzminister verbleibende Drittel der Kalten Progression wird sogar die gesamte Gesetzgebungsperiode einbehalten. Finanzminister Markus Marterbauer, der beim Aufmarsch der SPÖ am 1. Mai auf viel Interesse bei den Menschen stieß, unterstreicht die „Steuergerechtigkeit“. Er verweist darauf, dass auch Entlastungen gesetzt werden.