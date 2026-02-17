Ungarn und Slowakei bitten jetzt Kroatien um Hilfe

Rächen sich enge Beziehungen zu Moskau?

Ungarn und die Slowakei nehmen innerhalb der Europäischen Union eine Sonderrolle ein. Beide Länder profitieren von Ausnahmeregelungen bei den EU-Sanktionen gegen russisches Pipeline-Öl und sind stark von diesen Importen abhängig. Die Regierungen in Budapest und Bratislava unterhalten im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Staaten weiterhin enge Beziehungen zu Moskau.