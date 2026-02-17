Jedes dritte Kind aus der Ukraine auf der Flucht

Für sie wird es aufgrund der anhaltenden russischen Angriffe auf Wohngebiete immer schwieriger, Schutz zu suchen. „In vielerlei Hinsicht holt der Krieg diese Kinder immer wieder ein“, sagte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, Regina De Dominicis. Die jüngsten Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben Millionen Kinder und Familien in eine lebensbedrohliche Lage gebracht. Bei eisigen Temperaturen müssen sie teils tagelang ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Besonders Babys und Kleinkinder seien unter diesen Bedingungen gefährdet, zum Beispiel durch Atemwegserkrankungen und Unterkühlung.