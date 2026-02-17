Schutzräume, Isolation
Jedes dritte Kind aus der Ukraine auf der Flucht
Mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine ist auf der Flucht. Die meisten von ihnen (1.798.900) seien mit ihren Familien ins Ausland geflohen, teilte das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF mit. Einige (791.000) Kinder und Jugendliche suchen aber auch innerhalb der Ukraine Zuflucht.
Für sie wird es aufgrund der anhaltenden russischen Angriffe auf Wohngebiete immer schwieriger, Schutz zu suchen. „In vielerlei Hinsicht holt der Krieg diese Kinder immer wieder ein“, sagte die UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, Regina De Dominicis. Die jüngsten Angriffe auf die Energieinfrastruktur haben Millionen Kinder und Familien in eine lebensbedrohliche Lage gebracht. Bei eisigen Temperaturen müssen sie teils tagelang ohne Heizung, Strom und Wasser auskommen. Besonders Babys und Kleinkinder seien unter diesen Bedingungen gefährdet, zum Beispiel durch Atemwegserkrankungen und Unterkühlung.
Auch medizinische Einrichtungen und andere grundlegende Dienste geraten zunehmend unter Druck und sind laut UNICEF auch stark überlastet. Mehr als 1700 Schulen und andere Bildungseinrichtungen sind im Krieg beschädigt oder zerstört worden. Jedes dritte Kind kann nicht mehr ganztägig am Präsenzunterricht teilnehmen.
Hoffnung auf Zukunft geht verloren
Die ständige Angst vor Angriffen, das wiederholte Ausweichen in Schutzräume und die Isolation zu Hause mit nur wenigen sozialen Kontakten belasten viele Kinder und Jugendliche stark. Eine Umfrage hat gezeigt, dass jede vierte Person zwischen 15 und 19 Jahren die Hoffnung auf eine Zukunft in der Ukraine verliert. Kinder und Jugendliche bräuchten Sicherheit und Stabilität, genauso wie Investitionen in die Grundversorgung und Angebote, die ihnen Perspektiven geben, teilte das UNO-Kinderhilfswerk mit.
Viele Kinder mussten bereits mehrfach fliehen. Der häufigste Grund ist die Sorge um die Sicherheit. Mehr als 3200 Kinder und Jugendliche in der Ukraine wurden seit Kriegsbeginn getötet oder verletzt.
