Förderboom für neue private PV-Anlagen auch 2026

Konkret wurden bei dem aktuellen dritten PV-Fördercall insgesamt 21.152 Anträge eingereicht. Insgesamt standen dafür 123,7 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Von den eingelangten Anträgen bekamen dann 20.610 in Summe 108,2 Millionen Euro an Zuschüssen. Zum Vergleich: In den beiden ersten Fördercalls wurden zusammen nur rund 80 Millionen Euro vergeben, die Nachfrage wächst also.

„Unabhängiger von internationalen Preisschwankungen werden wir nur, wenn wir unsere eigene Energieproduktion stärken – und günstiger wird Energie nur, wenn wir jene erneuerbaren Quellen ausbauen, die wir in Österreich billig erzeugen: Photovoltaik, Wind und Wasser. Daher gibt es ein klares Bekenntnis zu erneuerbarer Energie – und ein ebenso klares Bekenntnis zu dieser Förderung“, so Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Made-in-Europe-Bonus“ heiß begehrt

Begehrt ist dabei der „Made-in-Europe-Bonus“, mit dem man einen 10 Prozent höheren Investitionszuschuss kassiert, wenn man europäische Komponenten bei der PV-Anlage kauft. Heimisches Steuergeld soll heimische und europäische Wertschöpfung stärken und nicht internationale Konkurrenz finanzieren, so Hattmannsdorfer.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner ergänzt: „Mit dem Made-in-Europe-Bonus machen wir die Energiewende zum Aufschwungsprojekt aus eigener Kraft. Österreich und Europa dürfen nicht nur Absatzmarkt für erneuerbare Technologien sein, sondern müssen Produktions- und Innovationsstandort werden.“