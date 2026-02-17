Landarzt sucht Jungmediziner – doch keiner kommt

Wenn ein Turnusarzt nach seiner dreijährigen Spitalszeit zur Ausbildung in die Hausarzt-Praxis kommt, verfügt er „schon über eine gewisse klinische Erfahrung, ist aber noch nicht berechtigt, alleine zu arbeiten. Endverantwortlich für das, was passiert, bin ich. Das bedeutet auch, dass es ein Mehraufwand ist, diesem jungen Kollegen etwas beizubringen. Ich mache es aber gerne, weil das Arbeiten im allgemeinmedizinischen Bereich am Land derart interessant und herausfordernd ist, dass ich das gerne weitergebe“, beschreibt der erfahrene Hausarzt Norbert Kroißenbrunner.