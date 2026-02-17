Medizintechnik-Firma schlittert in Millionenpleite

Die Forschungsunternehmen Meon Medical Solutions GmbH & Co KG entwickelt ein Gerät, mit dem Immun-, Chemie- und Elektrolyt-Tests kompakt in einem Schritt durchgeführt werden können. Dieses vereint mehrere Technologien und kann Laboranalysen durchführen, für die bisher unterschiedliche Gerätschaften und deutlich mehr Platz erforderlich waren. Zudem sollen damit Küvetten wiederverwendbar sein, weshalb das System nachhaltiger als die üblichen Methoden sei.