Hoffnung auf Investor

Medizintechnik-Firma schlittert in Millionenpleite

Steiermark
17.02.2026 10:39
Symbolbild
Symbolbild(Bild: AP/Markus Schreiber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die steirische Medizintechnik-Firma Meon Medical Solutions ist in die Insolvenz geschlittert. Die Überschuldung beträgt knapp 19 Millionen Euro, wie am Dienstag bekannt wurde. Betroffen sind 86 Dienstnehmer und rund 65 Gläubiger.

Die Forschungsunternehmen Meon Medical Solutions GmbH & Co KG entwickelt ein Gerät, mit dem Immun-, Chemie- und Elektrolyt-Tests kompakt in einem Schritt durchgeführt werden können. Dieses vereint mehrere Technologien und kann Laboranalysen durchführen, für die bisher unterschiedliche Gerätschaften und deutlich mehr Platz erforderlich waren. Zudem sollen damit Küvetten wiederverwendbar sein, weshalb das System nachhaltiger als die üblichen Methoden sei.

Externer Investor soll Weiterführung sicherstellen
Am Dienstag wurde in Graz ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eingebracht, wie die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV mitteilten. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, unter anderem durch die Hereinnahme eines externen Investors.

Zahlen und Fakten

  • Aktiva: 1,13 Millionen Euro
  • Passiva: 19,92 Millionen Euro
  • Überschuldung: 18,79 Millionen Euro
  • Dienstnehmer: 86
  • Gläubiger: rund 65
  • Sanierungsplanquote: 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme (Quelle: KSV1870)

Entwicklung braucht mehr Zeit als geplant
Laut Firmenangaben hat die Entwicklung bis zum Markteintritt deutlich länger als geplant gedauert. Neben einer Bankfinanzierung und Förderungen wurden erhebliche Mittel von Gesellschafterseite investiert, um die bisherige Forschungs- und Entwicklungsphase zu finanzieren. Da aber noch weitere Zeit und Mittel nötig sind und ein Vertriebsnetz aufgebaut werden muss, soll ein Investor einsteigen.

Lesen Sie auch:
Aus dem Schoß von Med Uni (Bild) und TU Graz sind in den vergangenen Jahren zahlreiche ...
Mit Software und Apps
Medizin-KI: Wie Graz sich zur Hochburg entwickelt
10.02.2026

Zwar wurden zahlreiche Patente angemeldet und das Gerät ist fertig entwickelt, da aber noch Zulassungen fehlen, ist es noch nicht serienreif, so der AKV. Das Unternehmen ist wie andere Medizintechnikfirmen im neuen Zentrum für Wissens- und Technologietransfer in der Medizin (ZWT) bei der Med Uni Graz im Stiftingtal angesiedelt.

Steiermark
17.02.2026 10:39
Steiermark

