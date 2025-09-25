Polit-Hammer: Grünes Licht für Bau von Lobautunnel

Bereits in den vergangenen Tagen brachten sich die Demonstranten wieder in Stellung und drohten mit neuen Protesten. „Wir stehen für alle möglichen Formen des Protests bereit und behalten uns auch vor, wieder Flächen zu besetzen“, droht Jutta Matysek, Obfrau der Bürgerinitiative „Rettet die Lobau“ in der „Krone“. Auch mit massivem Protest der Grünen ist auszugehen. Lena Schilling, die durch ihren Protest gegen das Projekt Bekanntheit erlangte, meldete sich gegenüber der „Krone“ bereits zu Wort.