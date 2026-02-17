Ukraine-Beitritt unter Zwang

ANDERERSEITS würde die hoch korrupte Ukraine die Beitrittskriterien wohl erst in Jahrzehnten erfüllen und für die Union nicht zu bewältigende Belastungen bringen. Allein die Agrarförderung für die Ukraine, dann ja der größte EU-Staat, wäre für Brüssel unfinanzierbar. Und überdies wäre man dann wohl auf Dauer in Konflikte mit Russland verwickelt, das – selbst wenn es zu einem Friedensschluss käme – auch die restliche Ukraine weiterhin als seine Einflusssphäre betrachten würde.