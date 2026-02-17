Ukraine-Beitritt unter Zwang

Man hört nicht sonderlich viel, was in den Friedensgesprächen zwischen Russen, Amerikanern und Ukrainern so ausbaldowert wird. Nur, dass es primär um die Sicherheitsgarantien geht, ohne die Kiew den Donbass nicht an die Russen abtreten will.
EINERSEITS ist es durchaus verständlich, dass die Ukraine ohne solche Sicherheitsgarantien weitere russische Angriffe zu fürchten hätte. Und nachdem Washington wenig Neigung zeigt, den amerikanischen Schutzschirm bis zum Dnjepr auszudehnen und ein NATO-Beitritt für die Russen absolut inakzeptabel ist, sollen diese Sicherheitsgarantien wohl oder übel zu Lasten der EU gehen. Und tatsächlich schlägt US-Präsident Trump den raschen EU-Beitritt der Ukraine vor. Und der ukrainische Präsident Selenskyj fordert ihn gar bereits für 2027.
ANDERERSEITS würde die hoch korrupte Ukraine die Beitrittskriterien wohl erst in Jahrzehnten erfüllen und für die Union nicht zu bewältigende Belastungen bringen. Allein die Agrarförderung für die Ukraine, dann ja der größte EU-Staat, wäre für Brüssel unfinanzierbar. Und überdies wäre man dann wohl auf Dauer in Konflikte mit Russland verwickelt, das – selbst wenn es zu einem Friedensschluss käme – auch die restliche Ukraine weiterhin als seine Einflusssphäre betrachten würde.
Eine für alle Seiten akzeptable Lösung könnte allenfalls eine neutrale Ukraine sein, deren Sicherheit von UNO, EU und NATO garantiert werden müsste.
