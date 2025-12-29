Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖBB-Projekte für 2026

Was auf den Traumstart für die Koralmbahn folgt

Steiermark
29.12.2025 18:11
Die Züge in Richtung Kärnten sind gut gefüllt, pro Tag steigen 11.400 Fahrgäste ein.
Die Züge in Richtung Kärnten sind gut gefüllt, pro Tag steigen 11.400 Fahrgäste ein.(Bild: Christian Jauschowetz)

Bereits 160.000 Fahrgäste waren in den ersten zwei Wochen auf der neuen Koralmbahn unterwegs. Die ÖBB investieren auch im nächsten Jahr mehr als 550 Millionen Euro in die Steiermark, unter anderem in Raaba, Mixnitz und zwischen Lieboch und Köflach. 

0 Kommentare

Volle Bahnsteige, kaum freie Plätze in den Zügen: Die Bilder vom 14. Dezember, dem ersten Betriebstag der neuen Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark, blieben keine Ausnahme. Nach zwei Wochen zogen Mobilitätsminister Peter Hanke und der SPÖ-Verkehrssprecher im Parlament, der Obersteirer Wolfgang Moitzi, euphorisch Bilanz: 160.000 Personen sind in den ersten beiden Wochen bereits durch den Koralmtunnel gedüst, im Schnitt sind das pro Tag 11.400 Fahrgäste.

„Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt, das hält, was es verspricht“, sagt SPÖ-Minister Hanke. Die große Nachfrage würde zeigen: „Moderne Infrastruktur wird angenommen.“ Ende 2029 wird mit dem Semmeringtunnel ein weiterer Schub erwartet. Freilich: Ob sich die Passagierzahlen auf der neuen Strecke auch langfristig auf hohem Niveau einpendeln werden, wird sich erst weisen.

SPÖ-Moblilitätsminister Peter Hanke (rechts) mit SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi
SPÖ-Moblilitätsminister Peter Hanke (rechts) mit SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi(Bild: Mobilitätsministerium)

552 Millionen Euro für die Steiermark
Die ÖBB konnten jedenfalls ein Megaprojekt abschließen. Doch es gibt weiter viel zu tun – auch abseits des Semmeringtunnels, wo im nächsten Jahr die Arbeiten an der technischen Ausrüstung fortgesetzt werden.

In Summe wollen die Bundesbahnen 2026 etwa 552 Millionen Euro in der Steiermark investieren. Völlig neu gebaut wird bis 2027 der Bahnhof Mixnitz-Bärenschützklamm, wo ja der Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes für Kritik sorgte. Bereits im ersten Halbjahr fertiggestellt wird wiederum die Unterführung in der Grazer Peter-Tunner-Gasse, sie ist dann wieder für den Straßenverkehr freigegeben.

Lesen Sie auch:
Der Andrang bei den ersten regulären Fahrten der Koralmbahn am Grazer Hauptbahnhof war groß.
Graz-Klagenfurt
Erster Koralm-Tag: Tausende stürmen in die Züge
14.12.2025
Krone Plus Logo
In nur 41 Minuten
Flott durch den Tunnel statt „Umsteigen in Bruck“
14.12.2025
Koralmbahn-Eröffnung
„Ich habe ewig und noch drei Tage gewartet“
13.12.2025

Abgeschlossen werden zudem bis Sommer die Arbeiten am Bahnhof in Raaba – notwendig sind dafür aber Streckensperren zwischen Graz und Gleisdorf (25. April bis 4. Mai, 20. Juli bis 23. August). Auf den GBK-Strecken (von den ÖBB „steirische Westbahn“ genannt) werden die Arbeiten an den Gleisanlagen, Bahnhöfen sowie der Elektrifizierung im Streckenabschnitt von Lieboch bis Köflach fortgesetzt.

Weitere geplante Streckensperren: vom 20. März bis 7. April zwischen Lieboch und Wettmannstätten sowie vom 14. August bis 17. August zwischen Fehring und Jennersdorf (Burgenland). 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
172.091 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.726 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.786 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf