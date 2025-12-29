Was auf den Traumstart für die Koralmbahn folgt

Volle Bahnsteige, kaum freie Plätze in den Zügen: Die Bilder vom 14. Dezember, dem ersten Betriebstag der neuen Koralmbahn zwischen Kärnten und der Steiermark, blieben keine Ausnahme. Nach zwei Wochen zogen Mobilitätsminister Peter Hanke und der SPÖ-Verkehrssprecher im Parlament, der Obersteirer Wolfgang Moitzi, euphorisch Bilanz: 160.000 Personen sind in den ersten beiden Wochen bereits durch den Koralmtunnel gedüst, im Schnitt sind das pro Tag 11.400 Fahrgäste.