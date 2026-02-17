Roboter können Staubsauger und Mopp nicht ersetzen

Fazit der Tester: Die Geräte eignen sich als Zusatzgeräte im Haushalt und stellen keinen Ersatz für den herkömmlichen Staubsauger oder das bisher gewohnte Aufwischen dar. Wer sich einen Roboter anschaffen will, sollte beim Kauf darauf achten, dass der Akku getauscht und Verschleißteile selber gewechselt werden können. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wird von den Herstellern zwischen zwei und 15 Jahren angegeben.