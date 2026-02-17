Vorteilswelt
Ernüchterndes Ergebnis

Roboter können Staubsauger und Mopp nicht ersetzen

Elektronik
17.02.2026 10:58
Die Geräte stellen keinen Ersatz für den herkömmlichen Staubsauger oder das bisher gewohnte ...
Die Geräte stellen keinen Ersatz für den herkömmlichen Staubsauger oder das bisher gewohnte Aufwischen dar.(Bild: ©Quality Stock Arts - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schlechte Nachrichten: Saug- und Wischroboter können die Hausarbeit zwar erleichtern, ein Ersatz für den herkömmlichen Staubsauger und den klassischen Wischmopp sind sie aber nicht. Zu diesem Schluss kommt der „Konsument“ nach einem Test von 13 Geräten.

Die meisten Produkte weisen laut Test Schwächen auf: In Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen sei eine gründliche Reinigung oft nicht möglich. Zudem müssen Hindernisse wie Sessel, Spielzeug oder Kabel vorher händisch entfernt werden, damit der Roboter freie Bahn hat.

Insgesamt kommen die Geräte auf harten Böden besser zurecht als auf Teppichen. Die meisten Modelle sammeln Staub mittels rotierender Bürsten ein, nur wenige arbeiten mit einem Saugsystem, wie man es vom klassischen Staubsauger her kennt. Einfache Roboter fahren zufällig umher, während vernetzte Geräte mit Sensoren etwa Hindernisse oder Stufen erkennen und mittels App von gewissen Bereichen ferngehalten werden können.

Große Preisspanne
Bei der Wischfunktion ziehen die einfachen Modelle ein Tuch über den Boden, bei besser ausgestatteten Geräten vibriert oder rotiert es. Bei einigen Topmodellen übernimmt die Ladestation unter anderem das Ausspülen und Trocknen des Mopps. Meist benötigt man dafür aber eine große und sperrige Ladestation.

Preislich lagen die 13 getesteten Modelle, von denen elf als gut bewertet wurden, zwischen 261 Euro und 1285 Euro, wobei der Testsieger 619 Euro kostet, die beiden Ex-aequo-Schlusslichter, die als durchschnittlich bewertet wurden, 621 bzw. 481 Euro. Die teuersten Modelle rangierten im Mittelfeld.

Fazit der Tester: Die Geräte eignen sich als Zusatzgeräte im Haushalt und stellen keinen Ersatz für den herkömmlichen Staubsauger oder das bisher gewohnte Aufwischen dar. Wer sich einen Roboter anschaffen will, sollte beim Kauf darauf achten, dass der Akku getauscht und Verschleißteile selber gewechselt werden können. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wird von den Herstellern zwischen zwei und 15 Jahren angegeben.

Elektronik
17.02.2026 10:58
