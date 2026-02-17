Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE

Die Slopestyle-Medaille bei Olympia fehlt der österreichischen Hoffnungsträgerin noch. Im Finale könne alles passieren, es werde aber nicht leicht. „Wenn es eine Medaille wäre, wäre es natürlich eine Krönung“, sagte Gasser, die zum Auftakt der Spiele in Italien in ihrer Paradedisziplin Big Air nach Stürzen nur Achte geworden war. Diese Enttäuschung habe sie nun verdaut. „Einen Tag habe ich gebraucht, da war ich ein bisschen wehmütig. Das war ein Abschluss für mich, das habe ich abhaken müssen. Dann ist es mir wieder gut gegangen und ich war motiviert und habe schon aufs Nächste geschaut.“