Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE

Auf dem Programm steht der Olympia-Bewerb der Frauen im Snowboard-Slopestyle. Wir berichten live ab 13 Uhr, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Vor ihrem großen Abschied von der olympischen Bühne wird Snowboard-Star Anna Gasser noch mehrere gespannte Blicke auf den Wetterbericht werfen. Denn die Doppel-Olympiasiegerin im Big Air hofft im Slopestyle-Finale am Dienstag (13.00 Uhr) auf gute Bedingungen in Livigno, damit sie bei ihrem letzten Auftritt unter den fünf Ringen ihre besten Tricks auspacken kann. Bei guten Verhältnissen sei noch einiges möglich, betonte die Kärntnerin nach Platz fünf in der Qualifikation.
Diese fand im olympischen Snowpark bei Sonnenschein und schwierigen Windverhältnissen statt – und war um einen Tag vorverlegt worden. Denn am Montag gab es in Livigno reichlich Neuschnee, auch für Dienstag sind Schneefälle prognostiziert. Vor dem Bewerb könne es schon schneien, sagte die 34-Jährige am Sonntag, „aber beim Finale wäre es cool, wenn kein Neuschnee wäre. Ich bete für Downhill-Wind und dafür, dass ich im Finale genug Speed habe. Damit ich eine Chance habe, den Run zu zeigen, den ich mir vorgenommen habe.“
Leichtgewicht Gasser benötigt Geschwindigkeit
Im Kampf um die Medaillen, in dem die neuseeländische Quali-Siegerin Zoi Sadowski Synnott und Big-Air-Olympiasiegerin Kokomo Murase aus Japan die Favoritinnen sind, gehört Gasser zu den leichteren Athletinnen. Deshalb hat sie auf langsameren Pisten einen Nachteil. „Ich wäre selbstbewusster, wenn ich auf dem Kurs ein bisschen mehr Speed hätte“, sagte sie. In der Qualifikation hatte Gasser deshalb mit einer angebundenen Startnummer und einer engeren Hose alle Register gezogen.
Die Slopestyle-Medaille bei Olympia fehlt der österreichischen Hoffnungsträgerin noch. Im Finale könne alles passieren, es werde aber nicht leicht. „Wenn es eine Medaille wäre, wäre es natürlich eine Krönung“, sagte Gasser, die zum Auftakt der Spiele in Italien in ihrer Paradedisziplin Big Air nach Stürzen nur Achte geworden war. Diese Enttäuschung habe sie nun verdaut. „Einen Tag habe ich gebraucht, da war ich ein bisschen wehmütig. Das war ein Abschluss für mich, das habe ich abhaken müssen. Dann ist es mir wieder gut gegangen und ich war motiviert und habe schon aufs Nächste geschaut.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.