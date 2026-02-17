Vorteilswelt
Olympia im Ticker

Snowboard: Slopestyle der Frauen ab 13 Uhr LIVE

Olympia
17.02.2026 05:17
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auf dem Programm steht der Olympia-Bewerb der Frauen im Snowboard-Slopestyle. Wir berichten live ab 13 Uhr, siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Vor ihrem großen Abschied von der olympischen Bühne wird Snowboard-Star Anna Gasser noch mehrere gespannte Blicke auf den Wetterbericht werfen. Denn die Doppel-Olympiasiegerin im Big Air hofft im Slopestyle-Finale am Dienstag (13.00 Uhr) auf gute Bedingungen in Livigno, damit sie bei ihrem letzten Auftritt unter den fünf Ringen ihre besten Tricks auspacken kann. Bei guten Verhältnissen sei noch einiges möglich, betonte die Kärntnerin nach Platz fünf in der Qualifikation.

Lesen Sie auch:
Anna Gasser
Millauer klar out
Gasser als Quali-5. sicher im Slopestyle-Finale!
15.02.2026
Mit Olympia-Star
Gasser: Keine Medaille, aber Freude über Umarmung
14.02.2026
Gold an Japanerin
Anna Gasser landet im Big Air auf Platz acht
09.02.2026

  Diese fand im olympischen Snowpark bei Sonnenschein und schwierigen Windverhältnissen statt – und war um einen Tag vorverlegt worden. Denn am Montag gab es in Livigno reichlich Neuschnee, auch für Dienstag sind Schneefälle prognostiziert. Vor dem Bewerb könne es schon schneien, sagte die 34-Jährige am Sonntag, „aber beim Finale wäre es cool, wenn kein Neuschnee wäre. Ich bete für Downhill-Wind und dafür, dass ich im Finale genug Speed habe. Damit ich eine Chance habe, den Run zu zeigen, den ich mir vorgenommen habe.“

Leichtgewicht Gasser benötigt Geschwindigkeit
Im Kampf um die Medaillen, in dem die neuseeländische Quali-Siegerin Zoi Sadowski Synnott und Big-Air-Olympiasiegerin Kokomo Murase aus Japan die Favoritinnen sind, gehört Gasser zu den leichteren Athletinnen. Deshalb hat sie auf langsameren Pisten einen Nachteil. „Ich wäre selbstbewusster, wenn ich auf dem Kurs ein bisschen mehr Speed hätte“, sagte sie. In der Qualifikation hatte Gasser deshalb mit einer angebundenen Startnummer und einer engeren Hose alle Register gezogen.

Die Slopestyle-Medaille bei Olympia fehlt der österreichischen Hoffnungsträgerin noch. Im Finale könne alles passieren, es werde aber nicht leicht. „Wenn es eine Medaille wäre, wäre es natürlich eine Krönung“, sagte Gasser, die zum Auftakt der Spiele in Italien in ihrer Paradedisziplin Big Air nach Stürzen nur Achte geworden war. Diese Enttäuschung habe sie nun verdaut. „Einen Tag habe ich gebraucht, da war ich ein bisschen wehmütig. Das war ein Abschluss für mich, das habe ich abhaken müssen. Dann ist es mir wieder gut gegangen und ich war motiviert und habe schon aufs Nächste geschaut.“

Olympia
17.02.2026 05:17
