Benko bleibt auch zu Weihnachten hinter Gittern

Obwohl seine Verteidiger zuletzt hoffnungsfroh waren, kommt der Immobilienjongleur René Benko doch nicht zu Weihnachten aus dem Gefängnis. Seine U-Haft wurde am Dienstag um bis zu zwei Monate verlängert. Laut der zuständigen Richterin bestehe weiterhin Tatbegehungsgefahr.
Bereits im letzten U-Haftbeschluss vom 10. November, welcher der „Krone“ vorliegt, hatte die Richterin in mehr als deutlichen Worten eine Tatbegehungsgefahr angenommen:
„Weitere strafbare Handlungen“
Es könne konkret angenommen werden, „dass der Beschuldigte auf freiem Fuß im Wirtschaftsleben auf die gewohnte und über viele Jahre praktizierte Art und Weise weiterhin die Möglichkeit hat, rechtsgeschäftlich, persönlich oder über Dritte zu wirken und im Rahmen der Stiftungen und ihrer Tochtergesellschaften weitere strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen zu begehen.“
„Hohe kriminelle Energie“
Darüber hinaus heißt es: „Weiters zeigt sich die hohe kriminelle Energie und das offenbar fehlende Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten in den Umständen, dass er über viele Jahre seine faktische Machthaberschaft im Rahmen der Signa-Gruppe und der Stiftungen sowie seine Eigentumsverhältnisse verschleierte.“ Bei der Laura Privatstiftung handle es sich um eine „Umgehungskonstruktion“, so die Richterin. Dies gelte „gleichermaßen“ für die Ingbe Stiftung und die Arual Stiftung, die in Liechtenstein registriert sind.
Zuletzt war der 48-Jährige bereits zweimal nicht rechtskräftig wegen betrügerischer Krida verurteilt worden, einmal zu 24 Monaten unbedingt und einmal zu 15 Monaten bedingt.
Verteidiger: „Wir sehen das anders“
Verteidiger Norbert Wess reagierte gegenüber der „Krone“ auf die neuerliche Haftverlängerung wegen der Tatbegehungsgefahr: „Wir sehen das anders, weil es das bisherige (erkennbare) Haftübel bei einem bis dato gerichtlich unbescholtenen österreichischen Staatsbürger, der auch umfassend sozial integriert ist – und damit die Verhältnismäßigkeit nicht ausreichend berücksichtigt. Wir werden dagegen daher auch dieses Mal gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel erheben.“
Wess hatte bereits angekündigt, einen Antrag auf Aufhebung der Untersuchungshaft zu stellen. Benkos Ehefrau Nathalie, im zweiten Verfahren mitangeklagt, war freigesprochen worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.