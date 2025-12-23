Benko bleibt auch zu Weihnachten hinter Gittern

„Hohe kriminelle Energie“

Darüber hinaus heißt es: „Weiters zeigt sich die hohe kriminelle Energie und das offenbar fehlende Unrechtsbewusstsein des Beschuldigten in den Umständen, dass er über viele Jahre seine faktische Machthaberschaft im Rahmen der Signa-Gruppe und der Stiftungen sowie seine Eigentumsverhältnisse verschleierte.“ Bei der Laura Privatstiftung handle es sich um eine „Umgehungskonstruktion“, so die Richterin. Dies gelte „gleichermaßen“ für die Ingbe Stiftung und die Arual Stiftung, die in Liechtenstein registriert sind.