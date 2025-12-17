Beim teureren Klimaticket bis zu 100 Euro sparen

Bis zu 111 Euro mehr pro Jahr kostet das Klimaticket für Oberösterreich ab Jänner 2026. Damit ist und bleibt das Bundesland das teuerste Öffi-Pflaster. Zwischen 467 Euro (Regionalticket) und 703 Euro (gesamt OÖ) kostet es. Im billigen Salzburg kann man dagegen um 399 Euro im ganzen Bundesland herumkurven. Im zweitteuersten Bundesland Tirol kostet die Jahresgebühr auch um 113 Euro weniger als in Oberösterreich.