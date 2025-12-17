Beim teureren Klimaticket bis zu 100 Euro sparen

Nach „Krone“-Bericht nun Smartphone-Überraschung
Senioren-Paar in Not
Die Preise fürs Klimaticket ziehen in vier Bundesländern ab dem Jahreswechsel an, am deutlichsten in Oberösterreich. Um mehr als 100 Euro wird das Bundesland-Ticket teurer. Allerdings kann man das System noch austricksen, wenn die Voraussetzungen passen. Die „Krone“ hat nachgerechnet – und der Countdown läuft nur noch bis Silvester.
Bis zu 111 Euro mehr pro Jahr kostet das Klimaticket für Oberösterreich ab Jänner 2026. Damit ist und bleibt das Bundesland das teuerste Öffi-Pflaster. Zwischen 467 Euro (Regionalticket) und 703 Euro (gesamt OÖ) kostet es. Im billigen Salzburg kann man dagegen um 399 Euro im ganzen Bundesland herumkurven. Im zweitteuersten Bundesland Tirol kostet die Jahresgebühr auch um 113 Euro weniger als in Oberösterreich.
