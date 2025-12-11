Für Gemeinwohl: Gerechtere Kosten samt Sozialtarif

Nach sehr intensiven Verhandlungen bis zum Schluss nach dem Motto „gut Ding braucht Weile“ steht jetzt ein für alle tragbarer Kompromiss fest. Unter anderem sollen die Netzkosten gerechter verteilt werden, geplant ist auch ein Sozialtarif. Die Grünen würden der Regierung die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit sichern, wie von mehreren Seiten bestätigt wurde. Über Details der Einigung berichteten die Energiesprecher von ÖVP, SPÖ, NEOS und Grünen im Parlament.