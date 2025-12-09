Die Altersteilzeit geht, und die Teilpension kommt

Nicht immer ist das neue Modell passend

Doch diese Variante sei nicht für jeden geeignet, betont sie und erzählt von einem 62-jährigen Haustechniker, der seit seinem 15. Lebensjahr durchgehend gearbeitet hat. Seit 30 Jahren ist er in einem Betrieb im Burgenland tätig. Auch er habe sich für die Teilpension interessiert, sich aber letztlich dagegen entschieden, da sein Rücken schon sehr schmerzt und er nicht mehr Teilzeit arbeiten möchte: „Er wählte daher die Hacklerpension, also die Langzeitversichertenregelung, wo ihm aber pro Jahr 4,2 Prozent Abschläge abgezogen werden. Das ärgert ihn, leider muss er aber nach 47 Jahren harter Arbeit diese Abschläge in Kauf nehmen.“