Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor

Speziell in den vergangenen Wochen hat das russische Militär dank der Starlink-Technologie erfolgreich eine Reihe von Angriffen gegen die Versorgung der ukrainischen Einheiten durchgeführt. Getroffen wurden zahlreiche mobile Einheiten, die für den Nachschub der Verteidiger wichtig waren. Die Straße von Dnipro nach Pokrowsk im Gebiet Donezk wurde so zu einer Todesfalle. Ohne den Zugang zum Satellitennetzwerk ist diese Fähigkeit nun stark eingeschränkt, was die Effektivität russischer Drohnenangriffe deutlich reduzierte und der Ukraine eine Atempause verschaffte.