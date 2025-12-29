Österreichs Schulen rüsten sich gegen Extremisten

Für Lehrkräfte wird es ab dem kommenden Schuljahr österreichweit Sicherheitsschulungen geben. Ausgebaut werde auch die Gewaltprävention, heißt es im Ministerratsvortrag, der vor Weihnachten verabschiedet wurde. Ein zentraler Punkt ist Früherkennung. Stärker eingebunden werden sollen zudem die Eltern. Auch der Datenaustausch zwischen den Institutionen müsse verstärkt werden, lautet die Analyse.