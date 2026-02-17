US-Bürgerrechtsikone Jesse Jackson (84) gestorben

Er war Prediger, Bürgerrechtler, politischer Herausforderer – und für viele über Jahrzehnte eine moralische Instanz: Der US-amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, starb Jackson friedlich im Kreis seiner Angehörigen. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.
„Unser Vater war ein dienender Anführer – nicht nur für unsere Familie, sondern für die Unterdrückten, die Stimmlosen und die Übersehenen auf der ganzen Welt“, zitieren US-Medien die Familie. Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Nächstenliebe habe Millionen Menschen ermutigt.
Gesundheitlich schwer gezeichnet
Jackson hatte seit mehr als einem Jahrzehnt an der seltenen neurologischen Erkrankung Progressive Supranukleäre Blickparese (PSP) gelitten, die unter anderem Gehen und Schlucken erschwert und zu schweren Komplikationen führen kann. Zuvor war bei ihm Parkinson diagnostiziert worden. Im November war er in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie teilte mit, er sei ruhig eingeschlafen.
Ließ sich von King-Ermordung nicht bremsen
Jackson war im April 1968 in Memphis anwesend, als Martin Luther King Jr. ermordet wurde – ein Ereignis, das ihn nach eigenen Worten sein Leben lang verfolgte. Dennoch setzte er sein Engagement fort und gründete 1971 die Organisation „People United to Save Humanity“ (PUSH), die sich für bessere wirtschaftliche Bedingungen schwarzer Amerikaner einsetzte. Später ging daraus die bis heute aktive Rainbow/PUSH Coalition hervor.
Politisch schrieb Jackson Geschichte mit seinen Kandidaturen um die demokratische Präsidentschaftsnominierung 1984 und 1988. 1984 gewann er mehr als 18 Prozent der Vorwahlstimmen, vier Jahre später entschied er elf Vorwahlen und Caucuses für sich. Auch wenn er die Nominierung verfehlte, zwang er die Partei, Themen wie soziale Gerechtigkeit, Wahlrechte und die Situation armer Bevölkerungsgruppen stärker zu berücksichtigen.
Seine Karriere blieb nicht frei von Kontroversen. Während des Wahlkampfs 1984 geriet Jackson wegen antisemitischer Äußerungen unter heftige Kritik. Nach anfänglichem Bestreiten räumte er die Aussagen ein und entschuldigte sich öffentlich.
Ebnete Weg für Obama
Neben der Innenpolitik engagierte sich Jackson immer wieder als Vermittler in internationalen Krisen. Er half bei der Freilassung zahlreicher inhaftierter oder festgehaltener US-Bürger, darunter US-Soldaten in Jugoslawien 1999. Für diese Bemühungen verlieh ihm Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.
Bis ins hohe Alter meldete sich Jackson zu Wort – etwa zu Rassismus, sozialer Ungleichheit oder der Politik von Donald Trump. Er unterstützte progressive Kandidaten wie Bernie Sanders und wurde von späteren politischen Wegbereitern gewürdigt. So betonte Barack Obama, Jackson habe mit seinen Kampagnen den Weg für den ersten schwarzen Präsidenten der USA mitgeebnet.
Vermächtnis reicht weit über Generationen hinaus
Jesse Jackson hinterlässt seine Ehefrau Jacqueline, fünf gemeinsame Kinder sowie weitere Angehörige. Öffentliche Trauerfeiern sollen in Chicago stattfinden; weitere Gedenkveranstaltungen will die Rainbow/PUSH Coalition in den kommenden Tagen bekanntgeben. Sein politisches und gesellschaftliches Vermächtnis reicht weit über Generationen hinaus – als Stimme jener, die sonst oft ungehört blieben.
