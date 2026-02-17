Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kämpfte an Kings Seite

US-Bürgerrechtsikone Jesse Jackson (84) gestorben

Außenpolitik
17.02.2026 11:03
Amerikas Stimme der Gerechtigkeit ist verstummt – Jesse Jackson mit 84 Jahren gestorben
Amerikas Stimme der Gerechtigkeit ist verstummt – Jesse Jackson mit 84 Jahren gestorben(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Er war Prediger, Bürgerrechtler, politischer Herausforderer – und für viele über Jahrzehnte eine moralische Instanz: Der US-amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, starb Jackson friedlich im Kreis seiner Angehörigen. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt.

0 Kommentare

„Unser Vater war ein dienender Anführer – nicht nur für unsere Familie, sondern für die Unterdrückten, die Stimmlosen und die Übersehenen auf der ganzen Welt“, zitieren US-Medien die Familie. Sein unerschütterlicher Glaube an Gerechtigkeit, Gleichheit und Nächstenliebe habe Millionen Menschen ermutigt.

Gesundheitlich schwer gezeichnet
Jackson hatte seit mehr als einem Jahrzehnt an der seltenen neurologischen Erkrankung Progressive Supranukleäre Blickparese (PSP) gelitten, die unter anderem Gehen und Schlucken erschwert und zu schweren Komplikationen führen kann. Zuvor war bei ihm Parkinson diagnostiziert worden. Im November war er in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie teilte mit, er sei ruhig eingeschlafen.

Jesse Jackson an der Seite von Bill Clinton – seine eigenen politischen Ambitionen gipfelten in ...
Jesse Jackson an der Seite von Bill Clinton – seine eigenen politischen Ambitionen gipfelten in zwei Kandidaturen für die US-Präsidentschaft, durch die er wichtige Bürgerrechtsthemen ins breite Licht rücken konnte.(Bild: AFP/JENNIFER LAW)

Ließ sich von King-Ermordung nicht bremsen
Jackson war im April 1968 in Memphis anwesend, als Martin Luther King Jr. ermordet wurde – ein Ereignis, das ihn nach eigenen Worten sein Leben lang verfolgte. Dennoch setzte er sein Engagement fort und gründete 1971 die Organisation „People United to Save Humanity“ (PUSH), die sich für bessere wirtschaftliche Bedingungen schwarzer Amerikaner einsetzte. Später ging daraus die bis heute aktive Rainbow/PUSH Coalition hervor.

Politisch schrieb Jackson Geschichte mit seinen Kandidaturen um die demokratische Präsidentschaftsnominierung 1984 und 1988. 1984 gewann er mehr als 18 Prozent der Vorwahlstimmen, vier Jahre später entschied er elf Vorwahlen und Caucuses für sich. Auch wenn er die Nominierung verfehlte, zwang er die Partei, Themen wie soziale Gerechtigkeit, Wahlrechte und die Situation armer Bevölkerungsgruppen stärker zu berücksichtigen.

Seine Karriere blieb nicht frei von Kontroversen. Während des Wahlkampfs 1984 geriet Jackson wegen antisemitischer Äußerungen unter heftige Kritik. Nach anfänglichem Bestreiten räumte er die Aussagen ein und entschuldigte sich öffentlich.

Ebnete Weg für Obama
Neben der Innenpolitik engagierte sich Jackson immer wieder als Vermittler in internationalen Krisen. Er half bei der Freilassung zahlreicher inhaftierter oder festgehaltener US-Bürger, darunter US-Soldaten in Jugoslawien 1999. Für diese Bemühungen verlieh ihm Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.

Lesen Sie auch:
Südstaaten-Drama
"Selma": Wo Martin Luther King die USA veränderte
18.02.2015
Schwarze im Visier
Rassistische Textnachrichten überschwemmen die USA
08.11.2024
„Sieht aus wie ein …“
Große Aufregung um Martin Luther King Denkmal
16.01.2023

Bis ins hohe Alter meldete sich Jackson zu Wort – etwa zu Rassismus, sozialer Ungleichheit oder der Politik von Donald Trump. Er unterstützte progressive Kandidaten wie Bernie Sanders und wurde von späteren politischen Wegbereitern gewürdigt. So betonte Barack Obama, Jackson habe mit seinen Kampagnen den Weg für den ersten schwarzen Präsidenten der USA mitgeebnet.

Vermächtnis reicht weit über Generationen hinaus
Jesse Jackson hinterlässt seine Ehefrau Jacqueline, fünf gemeinsame Kinder sowie weitere Angehörige. Öffentliche Trauerfeiern sollen in Chicago stattfinden; weitere Gedenkveranstaltungen will die Rainbow/PUSH Coalition in den kommenden Tagen bekanntgeben. Sein politisches und gesellschaftliches Vermächtnis reicht weit über Generationen hinaus – als Stimme jener, die sonst oft ungehört blieben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
17.02.2026 11:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
167.912 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
140.729 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.227 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1405 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
885 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
874 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Außenpolitik
Aschermittwoch in Ried
Manfred Haimbuchners Machtprobe im Innviertel
Kämpfte an Kings Seite
US-Bürgerrechtsikone Jesse Jackson (84) gestorben
Chaos wegen Starlink
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
Öl-Stopp aus Russland
Ungarn und Slowakei bitten jetzt Kroatien um Hilfe
Westjordanland-Streit
Muslimische Staaten sehen „schwere Eskalation“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf