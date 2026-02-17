US-Bürgerrechtsikone Jesse Jackson (84) gestorben

Gesundheitlich schwer gezeichnet

Jackson hatte seit mehr als einem Jahrzehnt an der seltenen neurologischen Erkrankung Progressive Supranukleäre Blickparese (PSP) gelitten, die unter anderem Gehen und Schlucken erschwert und zu schweren Komplikationen führen kann. Zuvor war bei ihm Parkinson diagnostiziert worden. Im November war er in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie teilte mit, er sei ruhig eingeschlafen.