Druck zu groß: WKO-Boss Harald Mahrer tritt zurück

„Populismus und persönliche Ressentiments“

„Ich werde meine Funktion in der Wirtschaftskammer Österreich und im Wirtschaftsbund zurücklegen und ich werde in beiden Positionen für einen geordneten Übergang sorgen.“ Bei der derzeitigen Stimmung sehe er „keine Möglichkeit, verantwortungsvolle Beiträge für eine positive Zukunftsentwicklung zu leisten“. Das sei nicht sein „Spielfeld“. Zugleich beklagt er „Populismus und persönliche Ressentiments“.