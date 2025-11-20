Knick im „besten Stück“: Wenn der Penis krumm wird

Bei einer erworbenen Penisverkrümmung, der Induratio Penis Plastica (IPP), kommt es zu einer krankhaften Vernarbung am Penis. Das Glied wird krumm, was erhebliche Probleme mit sich bringen kann, wie der Wiener Urologe und Androloge Dr. Franklin Kuehhas berichtet. Der Experte erklärt die Ursachen und mögliche Behandlungsansätze.

Vernarbungen führen zur Verkrümmung

Eine IPP läuft in zwei Phasen ab. In der Entzündungsphase – ausgelöst durch kleinste Verletzungen, die zum Beispiel beim Sex passieren – bildet sich Narbengewebe („Plaque“) am Penisschaft. Das führt dazu, dass sich die Schwellkörper bei einer Erektion nicht mehr gleichmäßig entfalten können und sich der Penis im erigierten Zustand krümmt.