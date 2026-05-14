Die heißesten Sport-News per WhatsApp aufs Handy

Exklusive Interviews, tiefgründige Reportagen, Video-Talks, Transfergerüchte, jede Menge Live-Berichterstattung, Daten und bewegende Storys praktisch rund um die Uhr – sportkrone.at liefert alles, was Sie als Sport-Fan brauchen. Und jetzt können Sie unser umfassendes Angebot noch angenehmer nutzen. Folgen Sie jetzt dem Kanal „Sportkrone“ auf WhatsApp und lassen Sie sich mit den wichtigsten News beliefern.