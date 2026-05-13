Triglyceride sind die „Stiefkinder“ der Blutfette

Schädliche Fettpartikel im Blut

Das bedeutet: Wird das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nun nur anhand des LDL-Wertes eingeschätzt, ist das bei Menschen mit hohen Triglyzeriden nicht immer aussagekräftig, weil andere schädliche Fettpartikel ebenfalls eine große Rolle spielen. Ist gleichzeitig das HDL-Cholesterin verringert, kann das übrigens ein Hinweis auf (beginnenden) Diabetes sein.