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Real-Boss Perez:

Haaland? Mourinho? „Haben immer die Besten geholt“

La Liga
14.05.2026 09:56
Langzeit-Präsident Florentino Perez hat noch nicht genug von Real Madrid.
Langzeit-Präsident Florentino Perez hat noch nicht genug von Real Madrid.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir haben immer die besten geholt“, sagt Florentino Perez: „Figo, Kaka, Ronaldo, Beckham“, listet der Boss von Real Madrid auf. Ob also demnächst Erling Haaland in Königsweiß auflaufen wird? Da gibt er sich dann doch bedeckt.

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Es war schon ein bemerkenswerter Auftritt. „Ich bedaure, sagen zu müssen, dass ich nicht aufhöre“, sagte Perez ironisch auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Der langjährige Klubboss beklagte eine Kampagne gegen ihn und den Verein. Und listete in diesem Aufwaschen gleich auf, was er denn nicht alles für diesen Verein geleistet hat. Etwa „immer die Besten“ geholt. Wie Ronaldo, Kaka oder Beckham.

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„Mische mich nicht ein“
Wann also folgt der nächste Transferknaller? Zumal die Gerüchte um einen Wechsel von Erling Haaland zu Real nicht abreißen wollen. Obwohl sein Vertrag bei Manchester City noch bis 2034 läuft, wird der Norweger immer wieder mit dem „Weißen Ballett“ in Verbindung gebracht. Jüngst wieder. Das haben die Journalisten freilich auch wahrgenommen. Und sprachen Perez auf seiner (Selbstbeweihräucherungs-)Pressekonferenz auf Haaland an. Just in dieser Causa blieb der ansonsten recht wortgewaltige Klubboss recht wortkarg. „Dazu gebe ich keine Meinung ab. Das ist die Aufgabe der sportlichen Leitung, da mische ich mich nicht ein.“ Ach so.

(Bild: AP/Bernat Armangue)

Mit Mourinho nicht gesprochen
Auch auf der Trainerposition herrscht Unruhe. Nach der Entlassung von Xabi Alonso übernahm Álvaro Arbeloa bis Saisonende, doch die Lage verbesserte sich nicht. Jetzt wird über eine Rückkehr von Ex-Trainer José Mourinho spekuliert. Pérez verbannte einschlägige Berichte ins Reich der Märchen, er persönlich habe den Portugiesen ausgewählt. „Ich habe nicht einmal mit Mourinho gesprochen“, betonte der Präsident und distanzierte sich von der Trainersuche.

Dem Verein stehen entscheidende Wochen bevor. Am 7. Juni finden vorgezogene Wahlen statt. Real Madrid hat das zweite Jahr in Folge keinen großen Titel gewonnen, was den Druck auf die Vereinsführung erhöht. Die Fans erwarten nun einen neuen Trainer und hochkarätige Neuzugänge, um eine neue, erfolgreiche Ära einzuläuten.

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