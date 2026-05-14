Haaland? Mourinho? „Haben immer die Besten geholt“

„Mische mich nicht ein“

Wann also folgt der nächste Transferknaller? Zumal die Gerüchte um einen Wechsel von Erling Haaland zu Real nicht abreißen wollen. Obwohl sein Vertrag bei Manchester City noch bis 2034 läuft, wird der Norweger immer wieder mit dem „Weißen Ballett“ in Verbindung gebracht. Jüngst wieder. Das haben die Journalisten freilich auch wahrgenommen. Und sprachen Perez auf seiner (Selbstbeweihräucherungs-)Pressekonferenz auf Haaland an. Just in dieser Causa blieb der ansonsten recht wortgewaltige Klubboss recht wortkarg. „Dazu gebe ich keine Meinung ab. Das ist die Aufgabe der sportlichen Leitung, da mische ich mich nicht ein.“ Ach so.