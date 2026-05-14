Nach zwei Jahren hat Christian einen Schulplatz

Christians Sensitivität ist sehr groß, sein Sprachverständnis ist gut, so die Eltern. Als wir das Gespräch in Mitterbach führten, wurde im Erdgeschoß gerade ein großer Raum für ihn adaptiert und damit ausgestattet, was ihm Freude macht: Turngeräte, ein Keyboard, Spielsachen, mit weichem Teppichboden zum Austoben. Mittlerweile hält er sich dort häufig auf, begleitet von einer Betreuerin, für die der Lionsclub Mariazell für „zwei bis vier Stunden pro Woche in wirklich dankenswerter Weise aufkommt“, sagt Beate Illek. Zeit, die sie für sich selbst nutzt, da sie dann nicht wie sonst mit zumindest einem Auge auf Christian schaut.