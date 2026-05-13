„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer

Rätsel um Skisprung-Ikone Toni Innauer! Wie der 68-jährige Vorarlberger am Dienstag auf seinem Facebook-Profil verkündete, werde er seinen Account „bis auf Weiteres“ schließen. Einen Grund dafür nannte er nicht.
„Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde meinen Facebook-Account bis auf Weiteres schließen. Vielen Dank für den feinen Austausch und viele schönen Rückmeldungen. Ich freue mich über Begegnungen und Kontakte und wünsche Euch herzlich alles Gute und einen guten Absprung in einen schönen analogen Frühling“, schrieb der Olympiasieger von 1980.
Weshalb sich Innauer dazu entschloss, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, verriet er zwar nicht, in den Kommentaren vermuten Fans des ehemaligen Skispringers jedoch, dass der negative Umgangston auf Facebook und Co. Innauer zu diesem Schritt veranlasst hätte.
„Gute Entscheidung“
Von seinen Followern bekam der zweifache Weltcupsieger jedenfalls Unterstützung. „Gute Entscheidung“, heißt es etwa in den Kommentaren. „Alles erdenklich Liebe und Gute“, schrieb eine andere Userin.
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