„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer

„Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde meinen Facebook-Account bis auf Weiteres schließen. Vielen Dank für den feinen Austausch und viele schönen Rückmeldungen. Ich freue mich über Begegnungen und Kontakte und wünsche Euch herzlich alles Gute und einen guten Absprung in einen schönen analogen Frühling“, schrieb der Olympiasieger von 1980.