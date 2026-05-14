„Warum musste siebenjähriges Kind fast sterben?“

Schützendes Umfeld von Schule fiel weg

Was in diesem tragischen Fall noch dazukommt und womöglich mit ein Grund ist, dass das Drama nicht schon früher aufgefallen war, ist, dass das schützende Umfeld einer Schule nicht vorhanden war. Denn die Siebenjährige sei laut Angaben der Eltern zu Hause unterrichtet worden, wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, gegenüber der „Krone“ erklärte. Erst kürzlich sei die Aufforderung an das Paar erfolgt, ihre Tochter wieder in den regulären Unterricht zu schicken, dies sei missachtet worden.