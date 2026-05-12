Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten

„Eigentor schon vor der Fußball-WM“

Wie berichtet, war die Paketabgabe ursprünglich nur für Sendungen aus Drittstaaten vorgesehen. „Sie wird als Maßnahme gegen Temu und Shein verkauft, tatsächlich zahlen aber vor allem österreichische und europäische Händler, die rechtskonform agieren, die Rechnung. Die eigentlichen Verursacher der Wettbewerbsverzerrung werden das System weiterhin umgehen“, kritisierte der Handelsverband am Dienstag in einer Aussendung. Österreich schieße sich „schon vor dem Start der Fußball-WM ein Eigentor“. Der Handelsverband forderte stattdessen unter anderem mehr Kontrollen im E-Commerce und eine Ausweitung der Haftung von Plattformen für die korrekte Mehrwertsteuerabfuhr.