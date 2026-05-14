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Korruptionsverdacht

Selenskyjs Ex-Stabschef Jermak jetzt in U-Haft

Außenpolitik
14.05.2026 10:31
Andrij Jermak (links), der ehemalige Präsidialamtschef von Wolodymyr Selenskyj (rechts)
Andrij Jermak (links), der ehemalige Präsidialamtschef von Wolodymyr Selenskyj (rechts)(Bild: AFP/Sergei GAPON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Oberste Antikorruptionsgericht der Ukraine hat – zunächst für 60 Tage – U-Haft über den ehemaligen Präsidialamtschef Andrij Jermak verhängt. Jermak war einst die rechte Hand von Präsident Wolodymyr Selenskyj und hat die Möglichkeit, gegen Kaution auf freien Fuß zu kommen, teilte der Richter mit.

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Selenskyjs Ex-Stabschef muss sich wegen Geldwäsche-Vorwürfen verantworten. Ihm und fünf anderen Verdächtigen werden illegale Millionengeschäfte bei einem Luxusbauprojekt vorgeworfen.

Der 54-jährige Jermak hatte die Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. Er sagte auch, dass er keine Mittel habe, um die Kaution von umgerechnet 2,72 Millionen Euro zu bezahlen.

Reger Kontakt mit „Veronika Feng Shui Büro“
Am Vortag wurden auch Details über Jermaks Kontakt mit einer Esoterik-Beraterin zutage gefördert. Die Anklage ließ bei der Verhandlung in Kiew Chats zwischen Jermak und der Frau verlesen, die in seinen Telefonkontakten als „Veronika Feng Shui Büro“ verzeichnet war.

Demnach habe Jermak, der bis November die rechte Hand von Selenskyj war, mit der Frau über die Besetzung von Spitzenposten in der Ukraine gesprochen. Er habe ihr Geburtsdaten von Kandidaten geschickt und um Rat gebeten. Ukrainischen Presseberichten zufolge bezeichnet sich die 51-jährige Frau aus Kiew selbst als astrologische Beraterin.

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Bis zu seinem Rücktritt galt Jermak als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine und führte für sein Land Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs. Das Präsidentenbüro teilte angesichts der Nachrichten aus dem Gerichtssaal mit, man beschäftige sich nicht mit Esoterik, Numerologie, Feng-Shui oder ähnlichem. Er habe nie derartige Vertreter in der Kanzlei gesehen, sagte Selenskyjs Berater Dmytro Lytwyn.

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