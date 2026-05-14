Darum überrollen uns immer wieder Wut und Trauer

Ein Beispiel: Jemand hat als Kind häufig Kritik von den Eltern erlebt, weil sie hohe Erwartungen hatten. Jahre später sagt ein Kollege im Meeting in nüchternem Ton: „Das hätten wir anders lösen können.“ Objektiv ist das ein normaler Hinweis. Doch innerlich passiert etwas anderes: Das alte Gefühl, „nicht gut genug zu sein“, wird reaktiviert. Der Körper reagiert sofort. Herzklopfen, Hitze, ein Stich im Bauch. Die aktuelle Situation ist harmlos, aber sie fühlt sich an wie damals.