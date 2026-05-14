Alaba: „Bin sehr dankbar für die Hilfe von Real“

Besuch bei David Alaba im Trainingszentrum von Real Madrid. Die erste Anfrage für diesen Termin war im Jänner erfolgt. Um vergangene Woche das Interview final zu bestätigen, mussten noch mehrere Formulare ausgefüllt und mit offiziellem Zeitungsstempel samt Unterschrift der Chefredaktion verschickt werden. Ehe es vor Ort mit den krone.tv-Kollegen Christoph Fuchs-Grünbühel und Marco Cornelius in die 120 Meter Hektar große Ciudad Real Madrid in Valdebebas ging, gab es eine genaue Kontrolle und den Abgleich mit einem E-Mail der Presseabteilung.