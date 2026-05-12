Wow! Swarovski funkelt im mega sexy Glitzerdress

Neue Votingregeln für ESC

Das erste Halbfinale ist heute übrigens eine Feuerprobe für die neuen ESC-Regeln: So hatte man Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben, dass nun auch bei den beiden Semifinals wieder Jurys neben dem Publikum eine Stimme haben werden. Die Expertengremien haben überdies sieben anstatt fünf Mitglieder, von denen zumindest zwei unter 25 Jahren alt sein müssen.