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Wow! Swarovski funkelt im mega sexy Glitzerdress

Society International
12.05.2026 21:13
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Das lange Warten hat ein Ende: Heute geht es für die ersten 15 Song-Contest-Acts um die Wurst! Wer schafft den Einzug ins Finale? Wer haut komplett daneben? Und wer sorgt für den frivolsten Moment auf der Bühne der Wiener Stadthalle? Wir sind für Sie live dabei!

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Mit „Toni“ und einem Rückblick auf die größten Song-Contest-Hits der letzten 70 Jahre startete Wien in seinen großen ESC-Reigen. Und dann ging es auch schon so richtig los – und wie! Mit einem Auftritt von Vicky Leandros, die im Glitzerkleid ihren großen ESC-Hit  „L’amour est bleu“ performte.

Swarovski mit „Guckloch“
Und dann war schon der Moment für die ESC-Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski gekommen! Und wow, was für ein Look! Swarovski glitzerte im feuerroten Glitzerdress mit „Guckloch“ im Scheinwerferlicht und sorgte gleich für den ersten Hingucker des Abends!

Victoria Swarovski funkelte im sexy Glitzerdress – mit „Guckloch“. Wow, was für ein ...
Victoria Swarovski funkelte im sexy Glitzerdress – mit „Guckloch“. Wow, was für ein ESC-Einstand!(Bild: AP/Martin Meissner)
Swarovski und Ostrowski beim ESC-Halbfinale in der Wiener Stadthalle
Swarovski und Ostrowski beim ESC-Halbfinale in der Wiener Stadthalle(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Vicky Leandros eröffnete die erste große ESC-Show in Wien.
Vicky Leandros eröffnete die erste große ESC-Show in Wien.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Heiße Beats zum Einstand
Und dann ging‘s auch schon für die ersten ESC-Stars los: Für wen Satoshi antritt? Na klar, Moldau! Daran ließ er in seinem Song auch wirklich keinen Zweifel! Ein frecher Start in den diesjährigen ESC-Reigen! 

Mit Glitzermaske, Elektrobeats, einer Lasershow und mit ihrem Song „My System“ will Schwedens Felicia in diesem Jahr bei den ESC-Fans für Begeisterung sorgen.

Satoshi aus Moldau sorgte gleich zum Start für Stimmung.
Satoshi aus Moldau sorgte gleich zum Start für Stimmung.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Danach ging es mit Maske und Elektrobeats aus Schweden weiter.
Danach ging es mit Maske und Elektrobeats aus Schweden weiter.(Bild: EBU/Sarah Louise Bennett)

Ethno-Vibes und kein Katzenjammer
Elemente traditioneller kroatischer Musik mit modernem Popsound verband die kroatische Band Lelek in ihrem Song „Andromeda“. Und dabei sahen sie aus wie fünf antike Kriegerinnen, die kamen, um die ESC-Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.

Eins ist bei Griechenlands Akylas fix: Fad wurde dem Zuschauer beim Song „Ferto“ auf gar keinen Fall! Wilde Techno-Beats, eine bunte Bühnenshow. Katzenohren-Haube und griechischer Rap mit Botschaft. Ob man da schon den diesjährigen Sieger gehört hat?

„Ferto!“ Hier gibt‘s den Song von Griechenland:

Wilde Elektro-Beats und eine schrille Performance suchte man hingegen bei den Bandidos do Cante vergebens. Wie jedes Jahr setzte Portugal auch heuer auf traditionelle Klänge und schickte gleich fünf Rosenkavaliere mit dem Song „Rosa“ auf die Bühne.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder des ESC-Acts:

Lelek brachten Ethno-Klänge nach Wien.
Lelek brachten Ethno-Klänge nach Wien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Bei Griechenlands Akylas gab es auf der Bühne jede Menge zu sehen.
Bei Griechenlands Akylas gab es auf der Bühne jede Menge zu sehen.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Ruhige Klänge kamen aus Portugal.
Ruhige Klänge kamen aus Portugal.(Bild: AP/Martin Meissner)

Fans feierten ESC-Show in Wien
Auch auf Twitter ging es am ersten ESC-Abend in Wien wieder rund. So witzelte ein Fan etwa nach den ersten Acts frech: „Die wichtigste Frage zuerst: Haben denn auch alle einen Tanzschein?“ Eine Anlehnung an Cosmós ESC-Hit.

Ein anderer feierte die Inszenierung in Wien: „Mega Opening schon mal. Und ich liiieeeebe Michael Ostrowski.“

ESC-Beats und feurige Finnen
Mit typischen ESC-Beats im Song „On Replay“ und futuristischen Kostümen wollte die Band Bzikebi aus Georgien punkten. Altbacken oder doch einfach richtig cool?

Klassik, Pop, ein bisschen Rock und jede Menge Geigenklänge gab es bei dem finnischen Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen zu hören. Und natürlich durften das Feuer auf der Bühne nicht fehlen, wo der Song doch „Liekinheitin“, also Flammenwerfer, heißt …

Feuerige Show! Hier sehen Sie einen Ausschnitt vom Auftritt der Finnen:

Die Botschaft von Montenegros Tamara Živković Song „Nova zora“ ist klar: Frauen an die Macht! Mehr Frauenpower beim Song Contest geht nicht.

Mehr Bilder der ESC-Kandidaten gibt‘s hier:

Bzikebi aus Georgien brachte den nächsten Dance-Hit auf die Bühne in Wien.
Bzikebi aus Georgien brachte den nächsten Dance-Hit auf die Bühne in Wien.(Bild: Eva Manhart)
Linda Lampenius geigte für Finnland auf.
Linda Lampenius geigte für Finnland auf.(Bild: Eva Manhart)
Begleitet wurde sie von Pete Parkkonen.
Begleitet wurde sie von Pete Parkkonen.(Bild: Eva Manhart)
Tamara Živković
Tamara Živković(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Retro-Vibes und gemischte Reaktionen auf Israel
Ein bisschen ABBA ein bisschen Pop und ganz viele Retro-Vibes gab es bei Estlands Vanilla Ninja. Klingelt da was? Zurecht! Denn Anfang der 2000er stürmte die Girlband bereits die österreichischen Charts!

Den wohl härtesten Job beim ESC hat heuer Noam Bettan, für Israel mit dem Song „Michelle“ ins Rennen ging. Auch an diesem Abend hörte man vereinzelt Rufe aus dem Publikum, doch davon ließ sich Noam Bettan nicht irritieren und zog seine Performance durch. Am Ende gab es Jubel und vereinzelte Buhrufe.

Vanilla Ninja rockten für Estland.
Vanilla Ninja rockten für Estland.(Bild: Eva Manhart)

Erster Vorgeschmack auf „Big Four“
Auf der Bühne gab es am Dienstag auch schon einen Vorgeschmack auf die „Big Four“. Italiens Schmusesänger Sal Da Vinci schmachtete „Per Sempre Si“, außerdem dürfen sich die Fans auch auf eine feurige Show von Sarah Engels freuen. 

Hier kann man in Sal Da Vincis ESC-Song reinhören:

Cosmó schon fix im Finale
Österreichs ESC-Star Cosmó darf sich die erste der drei Mega-Shows in der Wiener Stadthalle hingegen noch gemütlich vom Publikum aus anschauen. Er wird sein Debüt auf der großen Song-Contest-Bühne erst im zweiten Semifinale am Donnerstag geben – allerdings außer Konkurrenz. Denn als Vorjahressieger ist Österreich heuer ja fix fürs Finale am Samstag qualifiziert.

Cosmó wird im zweiten Halbfinale zum ersten Mal vor einem Millionenpublikum auf der großen ...
Cosmó wird im zweiten Halbfinale zum ersten Mal vor einem Millionenpublikum auf der großen ESC-Bühne performen.(Bild: ORF/EBU/Corinne Cumming)

Neue Votingregeln für ESC
Das erste Halbfinale ist heute übrigens eine Feuerprobe für die neuen ESC-Regeln: So hatte man Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben, dass nun auch bei den beiden Semifinals wieder Jurys neben dem Publikum eine Stimme haben werden. Die Expertengremien haben überdies sieben anstatt fünf Mitglieder, von denen zumindest zwei unter 25 Jahren alt sein müssen.

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Im Gegenzug wurde die maximal abzugebende Zahl an Stimmen pro Fan von 20 auf 10 reduziert – zumindest pro Zahlungsmethode. Und man beschloss neue Richtlinien, die Werbung für einzelne Acts betreffend. Damit sollen unverhältnismäßige Kampagnen unterbunden werden.

Fans feierten am Rathausplatz
Rechtzeitig zum ersten Halbfinale ging es auch beim Public Viewing am Rathausplatz rund. Zahlreiche Fans trotzten dem gar nicht so frühlingshaften Wetter und sorgten mit coolen Fan-Vibes für jede Menge Stimmung.

Die schwedischen Fans brachten sich bereits früh in Stimmung.
Die schwedischen Fans brachten sich bereits früh in Stimmung.(Bild: Imre Antal)
Auch britische Fans feierten am Rathausplatz mit.
Auch britische Fans feierten am Rathausplatz mit.(Bild: Imre Antal)
Die finnischen Fans drückten ihrem ESC-Duo die Daumen.
Die finnischen Fans drückten ihrem ESC-Duo die Daumen.(Bild: Imre Antal)
Vor dem Start des 1. Halbfinales drängten sich zahlreiche ESC-Fans am Rathausplatz.
Vor dem Start des 1. Halbfinales drängten sich zahlreiche ESC-Fans am Rathausplatz.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
So manch ein ESC-Fan steckte sogar sehr viel Mühe in sein Kostüm.
So manch ein ESC-Fan steckte sogar sehr viel Mühe in sein Kostüm.(Bild: AP/Martin Meissner)
Auch in der „Disco-Bim“ der Wiener Linien herrschte am Dienstagabend gute Stimmung.
Auch in der „Disco-Bim“ der Wiener Linien herrschte am Dienstagabend gute Stimmung.(Bild: Imre Antal)
Die Party-Straßenbahn fährt an den zwei Halbfinal-Tagen vom Volkstheater zur Stadthalle.
Die Party-Straßenbahn fährt an den zwei Halbfinal-Tagen vom Volkstheater zur Stadthalle.(Bild: Imre Antal)

Und auch in der „Disco-Bim“ der Wiener Linien war am Dienstagabend Party angesagt. „Manche fahren zum Ballermann, wir fahren zum ESC“, lachte eine junge Frau in der Party-Straßenbahn, in der zwischen dröhnenden Hits und tanzenden Fahrgästen ausgelassene Stimmung herrschte.

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